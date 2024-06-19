İsrail, Lübnan'dan gelen İHA'yı önledi - Son Dakika
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İsrail, Lübnan'dan gelen İHA'yı önledi

İsrail ordusu, Lübnan'dan gönderilen bir insansız hava aracını kuzey hava sahasında önlediğini açıkladı. Ayrıca İsrail bölgesine giren bir İHA da düşürüldü. İsrail-Lübnan sınırında yaşanan gerilim son haftalarda artış gösteriyor.

19.06.2024 14:07
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İsrail ordusu, Lübnan'dan gönderilen iki insansız hava aracından (İHA) birini kuzey hava sahasında önlediğini açıkladı.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, "Kuzey bölgesindeki uyarıların ardından Lübnan'dan gelen bir İHA, Metula bölgesine herhangi bir can kaybına yol açmadan düştü." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, İsrail bölgesine giren bir İHA'nın da düşürüldüğüne dikkat çekilerek, "Ayrıca bu sabahın erken saatlerinde, Lübnan sınırına yakın Sde Eliezer bölgesi yakınlarında şüpheli bir hava hedefi (İHA) düşürüldü." ifadelerine yer verildi.

Mavi Hat'ta gerginlik

İsrail-Lübnan arasındaki "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattında son haftalarda tırmanan bir gerilim yaşanıyor.

İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari, "Lübnan'daki Hizbullah'ın 7 Ekim'den bu yana İsrail'e yönelik 5 binden fazla roket, tanksavar mermisi ve İHA ateşlediğini" bildirmişti.

Hagari, "Hizbullah'ın artan saldırıları bizi daha geniş bir tırmanışın eşiğine getiriyor. Bu, Lübnan ve bölge için yıkıcı sonuçlar doğurabilecek bir tırmanış." ifadelerini kullanmıştı.

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor. Bu çatışmalarda 345 Hizbullah mensubu, 63 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivilin öldüğü bildirilmişti.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: İsrail, Lübnan'dan gelen İHA'yı önledi - Son Dakika
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