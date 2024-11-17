İsrail Lübnan\'ı Bir Günde 145 Kez Bombaladı... Gazze\'ye Saldırılarda İse En Az 43 Filistinli Hayatını Kaybetti

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Haber: Hande Öztürk

(ANKARA) - Lübnan hükümeti, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından son 24 saat içinde ülke genelinde 145 saldırı gerçekleştirildiğini bildirirken; IDF Beyrut'un Dahiye bölgesine seri olarak düzenledikleri saldırıların dördüncüsünü gerçekleştirdiğini duyurdu. Gazze'de ise İsrail saldırılarında en az 43 Filistinli hayatını kaybetti. Öte yandan, Han Yunus Belediyesi, su ve kanalizasyon tesislerini işletmek için gerekli yakıtın tükendiğini, yerinden edilmiş 1,2 milyondan fazla Filistinlinin temiz sudan mahrum kaldığını duyurdu.

Lübnan hükümeti, İsrail'in ülkeye yönelik saldırılarının boyutlarını ve yoğunluğunu ortaya koyan bir rapor yayınladı. Lübnan Çevre Bakanı Nasır Yasin tarafından hazırlanan rapora göre, son 24 saat içinde ülke genelinde 145 İsrail saldırısı oldu. Bunların çoğu, Nabatieh ve Güney Lübnan'da gerçekleştirildi. Raporda, saldırıların başladığı tarihten bu yana toplam 13 bin 222 saldırı düzenlendiği belirtildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, güney Lübnan'da meydana gelen bir saldırıda, en az iki sağlık görevlisinin daha öldüğünü açıkladı. Böylece sadece son iki hafta içinde kurtarma görevlileri ve sağlık görevlilerinden ölenlerin sayısı neredeyse 10'un üstüne çıktı.

İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi: "Hizbullah'ı çok sert vurmaya devam edeceğiz"

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, "Hizbullah'ı çok sert vurmaya" devam edeceklerinin altını çizerken; İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Beyrut'u ve doğudaki Baalbek bölgesini vurarak 6 kişinin ölümüne neden oldu.

IDF, dün Beyrut'un Dahiye bölgesine seri olarak düzenlediği saldırılarının dördüncüsünü gerçekleştirdiğini ve sadece son bir hafta içinde bölgede 50 "hedefi" bombaladığını duyurdu. IDF'nin bu açıklaması, İsrail kuvvetlerinin Güney Lübnan'daki şehir ve kasabaları vurmaya devam ettiği sırada geldi. IDF, saldırının devam edeceği bölgelerdeki Lübnanlı vatandaşlar için yeni "zorunlu göç emirlerini" duyurdu.

Hizbullah'tan İsrail askerlerine pusu iddiası

Hizbullah, örgüt üyelerinin dün Lübnan'ın güneyindeki Chamaa köyünde İsrail askerlerini pusuya düşürdüğünü ve çok sayıda İsrailli askerin öldürüldüğünü açıkladı. İsrail'den henüz açıklama gelmezken; Fransız medyasında yer alan haberlere göre, 30 Eylül'den bu yana en az 47 İsrail askeri Hizbullah'la girdikleri çatışmalarda öldürüldü.

"1,2 milyondan fazla Filistinliyi temiz sudan mahrum"

Gazze'de ise İsrail'in saldırıları şiddetlendi. IDF'nin dün Gazze'ye düzenlediği saldırıda, aralarında Şati mülteci kampında Birleşmiş Milletler (BM) tarafından işletilen bir okula sığınan 10 kişi ve Jabalia mülteci kampındaki bir gazetecinin de bulunduğu en az 43 Filistinli öldürüldü. Gazze'nin güneyindeki Han Yunus Belediyesi, su ve kanalizasyon tesislerini işletmek için gerekli yakıtın tükendiğini duyurdu ve bu hamlenin yerinden edilmiş 1,2 milyondan fazla Filistinliyi temiz sudan mahrum bıraktığını söyledi.

Gazze'deki kurtarma kuruluşunun Sözcüsü Mahmud Basal, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'ya yapılan saldırı bölgesine ulaşamadıklarını söyledi. Basal, "Departmanımız Beyt Lahiya'da İsrail işgali tarafından bombalanan bir evin sakinlerinden başvurular aldı, ancak onları kurtarmak için harekete geçemiyoruz" dedi. Sağlık görevlilerine göre Gazze'nin kuzeyinde beş katlı bir konut kulesine isabet eden iki bomba "onlarca" kişinin ölümüne neden oldu.

BM Özel Komitesi: İsrail'in saldırıları "soykırım" tanımıyla uyumlu

Öte yandan İsrail'in, Filistin topraklarındaki uygulamalarını araştırmak üzere kurulan BM Özel Komitesi, İsrail'in Gazze'deki yöntemlerinin "soykırım" tanımıyla uyuştuğunu belirten bir rapor yayınladı.

Komite, İsrailli yetkililerin savaşın başından bu yana Filistinlileri yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli olan gıda, su ve yakıt gibi ihtiyaçlardan mahrum bırakan politikaları alenen desteklediğini belirtti. Komite, bu açıklamaların, insani yardımın sistematik ve hukuksuz bir şekilde engellenmesiyle birlikte "İsrail'in hayat kurtaran malzemeleri siyasi ve askeri kazanımlar için araçsallaştırma niyetini açıkça ortaya koyduğunu" vurguladı.

Raporda, İsrail'in Gazze'ye uyguladığı kuşatma, insani yardımın engellenmesi, sivillere ve yardım için çalışanlarına yönelik hedef gözeten saldırılar ve cinayetler yoluyla "kasıtlı olarak ölüme, açlığa ve ciddi yaralanmalara neden olduğu, açlığı bir savaş yöntemi olarak kullandığı ve Filistin halkına toplu cezalandırma uyguladığı" belirtildi. Bunun sonucunda, İsrail'in, 2024 yılı başlarına kadar Gazze'ye iki nükleer bombaya eşdeğer 25 bin ton patlayıcı atarak, kalıcı sağlık etkileri olacak ve "gelecek nesillere ciddi zarar verecek" bir çevre felaketine yol açtığı tespit edildi.

Netanyahu'nun evine işaret fişekli saldırı

İsrail medyasında yer alan habere göre, İsrail polisi, Netanyahu'nun kuzeydeki Caesarea kasabasında bulunan özel konutuna iki işaret fişeği atılmasının ardından 3 kişiyi tutukladığını açıkladı.

İsrail polisi işaret fişeklerinin bahçeye düştüğünü ve o sırada Netanyahu ve eşinin evde olmadığını söyledi. Olayda herhangi bir hasar meydana gelmediği bildirildi.