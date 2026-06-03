İsrail-Lübnan Müzakereleri Başladı - Son Dakika
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İsrail-Lübnan Müzakereleri Başladı

İsrail-Lübnan Müzakereleri Başladı
03.06.2026 11:16
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İsrail ile Lübnan arasında müzakereler ABD'nin Washington D.C.'sinde başladı, çatışmalar sürüyor.

WASHINGTON, 3 Haziran (Xinhua) -- İsrail ile Lübnan arasında büyükelçiler düzeyindeki yeni müzakere turu, İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmalar sürerken ABD'nin başkenti Washington'daki Dışişleri Bakanlığı'nda başladı.

CNN'in İsrailli bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, salı günü başlayan ve gün boyu süren görüşmelerin çarşamba günü de devam etmesi bekleniyor.

Görüşmelerde ABD tarafına, ABD Ulusal Güvenlik Danışman Vekili Mike Needham ve Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Dan Holler'ın başkanlık ettiği bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, salı günü Senato'da katıldığı oturumda, "Lübnan-İsrail görüşmelerini İran meselesinden ayrı ve bağımsız bir süreç olarak değerlendirmeye çalışıyoruz. Ancak İran tarafı, tüm bunları birbirine karıştırmak istiyor" ifadelerini kullandı.

Rubio ayrıca İran'ı, "İsrail ve Lübnan'ın birlikte çalışmasına yönelik her türlü çabayı engellemeye ve müzakereleri uzatmaya çalışmakla" suçladı.

Üst düzey bir Hizbullah yetkilisi salı günü yaptığı açıklamada, İsrail ile herhangi bir kısmi ateşkesi kabul etmeyeceklerini belirterek, Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyine yönelik saldırılarını durdurması karşılığında İsrail'in Beyrut'un güney banliyölerini hedef almamasını öngören ve ABD tarafından desteklendiği bildirilen öneriyi reddettiklerini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump pazartesi günü yaptığı açıklamada, İsrail ve Hizbullah'ın gerilimi düşürme yönünde kendisine taahhütte bulunduğunu belirtmiş, Lübnan Cumhurbaşkanlığı ise Hizbullah'ın, saldırıların karşılıklı olarak durdurulmasına yönelik ABD önerisini kabul ettiğini açıklamıştı.

İsrail ve Hizbullah arasındaki karşılıklı saldırılar pazartesi gecesi de devam etti. Lübnan Halk Sağlığı Acil Operasyon Merkezi'nden salı günü yapılan açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a yönelik saldırılarında 3.468 kişinin hayatını kaybettiği, 10.577 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Kaynak: Xinhua

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