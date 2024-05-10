İsrail Maliye Bakanı, Filistin Yönetimi için toplanan vergi gelirini elinde tutuyor - Son Dakika
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İsrail Maliye Bakanı, Filistin Yönetimi için toplanan vergi gelirini elinde tutuyor

İsrail Maliye Bakanı, Filistin Yönetimi için toplanan vergi gelirini elinde tutuyor

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in, Tel Aviv tarafından Filistin Yönetimi için toplanan 46 milyon dolar vergi gelirini elinde tuttuğu bildirildi. Smotrich'in bu hamlesi, Filistin Yönetimi'nin İsrail'in uluslararası hukuku ihlal ettiği gerekçesiyle İsrailli yetkililere tutuklama emri çıkartılması için baskı yapması tartışmalarının ardından geldi.

10.05.2024 13:39
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İsrail'de aşırı sağcı fikirleriyle bilinen Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in, Tel Aviv tarafından Filistin Yönetimi için 9 gün boyunca toplanan 46 milyon dolar vergi gelirini elinde tuttuğu bildirildi.

İsrail haber kanalı Channel 12'ye göre Smotrich'e yakın kaynaklar, Bakan'ın bu hamlesinin, Filistin Yönetimi'nin, İsrail'in Gazze'de uluslararası hukuku ihlal ettiği gerekçesiyle Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde (UCM) üst düzey İsrailli yetkililere tutuklama emri çıkartılması için baskı yaptığı yönündeki tartışmaların ardından geldiğine işaret etti.

Kaynaklar, "Lahey'de askerlerimiz ve komutanlarımızın aleyhine hareket edenlere hiçbir yardım verilmemelidir." dedi.

Smotrich'in, Filistin'in "İsrail Devleti'ne karşı mücadele" çabalarını protesto etmek için İsrail tarafından Filistin Yönetimi için 9 gün boyunca toplanan 46 milyon dolar vergi gelirini elinde tuttuğu belirtildi.

İsrail Maliye Bakanı Smotrich, geçen ayın sonlarında, uluslararası alanda devlet olarak tanınma yönündeki çabalarını sürdürmesi halinde Filistin Yönetimine fon transferini keseceğini açıklamıştı.

Bu arada, ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) Filistin'in BM'ye tam üyeliğini talep eden karar tasarısını veto etmesinin ardından, yarın BM Genel Kurulunda BMGK'nin konuyu tekrar ele alması ve istenilen tasarının oylamaya sunulması bekleniyor.

UCM'nin Netanyahu hakkında tutuklama kararı çıkaracağı iddiası

UCM Başsavcısı Han, ABD başta olmak üzere Batılı ülkelerin, Gazze'de soykırım işlemekle suçlanan Netanyahu dahil üst düzey İsrailli yöneticiler hakkında tutuklama kararı çıkarılmasını engellemeye çalıştıkları iddiaları üzerine "görevlileri engelleme, sindirme veya uygunsuz şekilde etkilemeye yönelik tüm girişimlerin derhal durdurulması" çağrısı yapmıştı.

Netanyahu ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki telefon görüşmesinde, UCM'nin Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları nedeniyle İsrailli yetkililer hakkında muhtemel tutuklama kararının gündeme geldiği iddia edilmişti.

İsrail'in "Walla" internet sitesindeki haberde, İsrailli yetkililerin UCM'nin Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi hakkında tutuklama emri çıkartmaya hazırlandığı konusunda son iki haftadır daha fazla endişe duymaya başladığı belirtilmişti.

Adı açıklanmayan İsrailli iki yetkiliye dayandırılan haberde, Netanyahu'nun, UCM'nin olası tutuklama kararına ilişkin endişelerini Biden'a ilettiği kaydedilmişti. Görüşmede Netanyahu'nun Biden'dan, UCM'nin olası tutuklama kararını engellemek için yardım istediği aktarılmıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

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