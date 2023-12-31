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İsrail Maliye Bakanı, Gazze'deki Filistinlilerin gönüllü göçe teşvik çağrısı yaptı - Son Dakika
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İsrail Maliye Bakanı, Gazze'deki Filistinlilerin gönüllü göçe teşvik çağrısı yaptı

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Gazze'deki Filistinlilerin gönüllü olarak göç etmelerini teşvik etti. Smotrich, Gazze'nin İsrail devletini yıkmak isteyen kişilerin yuvası olmayacağını belirtti ve göç edenlerin İsrail devleti aracılığıyla kabul edilmesi gerektiğini söyledi. Smotrich, Gazze Şeridi'nde Filistin yönetiminin ipleri eline almasına karşı olduğunu ve aynı Hamas'ın yönettiği gibi yöneteceklerini ifade etti. Bu çağrılar, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Gazze'deki Filistinlilerin gönüllü olarak başka ülkelere göç ettirilmesi için çalıştığı haberleriyle birlikte geliyor.

İsrail Maliye Bakanı, Gazze\'deki Filistinlilerin gönüllü göçe teşvik çağrısı yaptı
31.12.2023 - 02:43,
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İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, " Gazze'deki Filistinlilerin gönüllü göçe teşvik edilmesi" çağrısında bulundu.

Smotrich, İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yer alan röportajında "Gazze'nin İsrail devletini yıkmak isteyen iki milyon kişinin yuvası olmayacağını" belirtti.

"Gazze'deki Filistinlilerin gönüllü göçe teşvik edilmesi" çağrısında bulunan Smotrich, göç edenleri kabul edecek ülkeler bulunması ve bunun İsrail devleti aracılığıyla gerçekleşmesi gerektiğini ifade etti.

Smotrich, Gazze Şeridi'nde Filistin yönetiminin ipleri eline almasına karşı olduğunu bildirerek, "Aynı Hamas'ın yönettiği gibi yöneteceklerdir." diye konuştu.

Bezalel Smotrich, geçen ay yaptığı açıklamada da Gazze'deki Filistinlilerin gönüllü olarak başka ülkelere göç etmesinin "doğru insani çözüm" olduğunu iddia etmişti.

İsrail basınında, son dönemde Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, Gazze'deki Filistinlilerin gönüllü olarak başka ülkelere göç ettirilmesi için çalıştığı haberleri yer almıştı.

Kaynak: AA
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İsrail, Gazze, Orta Doğu, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Göçmenler, Politika, Güncel, Son Dakika

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