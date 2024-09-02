İsrail Maliye Bakanı, işçilere grev tehdidiyle çağrıda bulundu - Son Dakika
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İsrail Maliye Bakanı, işçilere grev tehdidiyle çağrıda bulundu

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, ülkenin en büyük işçi sendikasının 'Gazze'de anlaşma' talebiyle genel grev çağrısına katılanların maaşlarının kesileceği tehdidinde bulunarak işçileri işe gitmeye çağırdı.

02.09.2024 00:21
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TEL İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, ülkenin en büyük işçi sendikasının " Gazze'de anlaşma" talebiyle genel grev çağrısına katılanların maaşlarının kesileceği tehdidinde bulunarak işçileri işe gitmeye çağırdı.

Smotrich, sosyal medya paylaşımında, İsrail'in en büyük işçi sendikası Hisdatrut'un Gazze Şeridi'nde 6 esirin cesedine ulaşılmasının ardından "Gazze'de anlaşma talebiyle" yarın için aldığı grev kararını eleştirdi.

Sendika yönetimini "İsrail'in iş gücünü temsil etmektense Hamas'ın çıkarını gözetmekle" suçlayan Smotrich, "hazineye pazartesi greve katılanların maaşlarının kesilmesi yönünde talimat verdiğini" duyurdu.

Aşırı sağcı Bakan, işçilere yarın işe gitmeleri için çağrı yaptı.

İsrail'in en büyük işçi sendikası Hisdatrut, Gazze Şeridi'nde İsrailli 6 esirin cesedine ulaşılmasının ardından hükümetin ateşkes ve esir takası anlaşması konusundaki isteksizliğini eleştirerek "2 Eylül Pazartesi günü ülke çapında genel greve gideceğini" duyurmuştu.

Grev kapsamında İsrail'in dünyaya açılan kapısı niteliğindeki Tel Aviv'in Ben-Gurion Havalimanı'nda yerel saatle 08.00'den itibaren uçuşların durdurulacağı bilgisi paylaşılmıştı.

İsrail genelinde yeme içmeye yönelik işletmeler, sinema salonları ve eğlence mekanları ise esir ailelerine destek için pazar akşamından itibaren kepenk kapatacaklarını duyurarak müşterilerine "gösterilere katılmaları" çağrısında bulunmuştu.

Bazı belediye ve yerel yönetimler de aynı şekilde ülke genelinde greve katılacağını duyururken hukuk firmaları eylemlere katılanlara destek olacağını açıklamıştı.

Ülke genelinde anaokulu ve kreşler, gün boyunca tatil olurken okullarda yarım gün eğitim yapılacağı belirtilmişti.

İsrail ordusu, Gazze'deki çatışmalar sırasında İsrailli esirlere ait 6 ceset bulduğunu açıklamıştı.

Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin ailelerinin oluşturduğu platform, "son olarak Gazze- Mısır sınır hattındaki Philadelphi Koridoru'nda işgali sürdürmekte ısrarı eden ve esir takası anlaşmalarını baltalayan Başbakan Binyamin Netanyahu'yu" 6 İsrailli esirin ölümünden sorumlu tutmuştu.

Netanyahu ise hükümetin kalan esirlerin serbest bırakılması için bir anlaşmaya varmada kararlı olduğunu iddia ederek anlaşmaya varılmamasında suçu Hamas'a atmıştı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde süren saldırılarının durdurulması için taraflar arasında uzun süredir müzakereler devam ediyor.

Netanyahu, İsrail ve uluslararası kamuoyunda siyasi nedenlerle Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor.

İsrail'in anlaşma taslağına eklediği maddelerin ve özellikle de Mısır-Gazze sınır hattı "Philadelphi Koridoru'nda" kontrolünü sürdürme ısrarının müzakereleri zora soktuğu vurgulanıyor.

Öte yandan, İsrail, bu süreçte Gazze Şeridi'ndeki şiddetini de sürdürüyor.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 10 ayı aşkın sürede çoğunluğu kadın ve çocuk can kaybı 40 bini aşarken bölgedeki insanlık felaketi gün geçtikçe daha da derinleşiyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Maliye Bakanı, işçilere grev tehdidiyle çağrıda bulundu - Son Dakika

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