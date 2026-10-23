İsrail Maliye Bakanı Smotrich, Batı Şeria'da Gazze benzeri soykırımı savundu - Son Dakika
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İsrail Maliye Bakanı Smotrich, Batı Şeria'da Gazze benzeri soykırımı savundu

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İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich, Batı Şeria'da Filistin yönetimini lağvedecek kapsamlı askeri operasyon ve Gazze benzeri soykırım çağrısı yaptı. Smotrich, Netanyahu seçimleri kazanıp yeniden hükümeti kurarsa bunun talep edeceği ilk adımlardan biri olacağını söyledi.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin yönetimini lağvedecek "kapsamlı bir askeri operasyon" başlatılması ve Gazze Şeridi'ndekine benzer bir soykırım yapılması çağrısında bulundu.

Smotrich, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Batı Şeria'da da Gazze ve Lübnan'daki gibi "kapsamlı bir askeri operasyon" düzenlenmesini savundu.

Filistin yönetiminin lağvedilmesi gerektiğini öne süren Smotrich, Batı Şeria'da gasbedilen Filistin toprakları üzerine kurulan yerleşimlerin artırılmasıyla??????? övündü.

Smotrich, gasbedilen topraklar üzerine kurulan yerleşimlerle "Filistin devleti kurulması fikrinin fiilen ortadan kalktığını" iddia etti.

Batı Şeria'da Gazze'dekine benzer bir soykırım yapılmasını savunan Smotrich, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun seçimleri kazanıp yeniden hükümeti kurması durumunda "talep edeceği ilk adımlardan birinin bu olacağını" ifade etti.

İsrail ordusunun soykırıma varan saldırılarında Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de neredeyse 74 bin 500 Filistinli hayatını kaybetti, 175 binden fazlası da yaralandı.

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın güneyindeki El-Halil kentinde İsraillilere saldırı düzenledikleri gerekçesiyle 2 Filistinliyi öldürmüş, olayın hemen ardından kentin ve çevre köylerin tüm giriş-çıkışlarını kapatmıştı.

Netanyahu, sabah saatlerinde yaşanan silahlı çatışmanın ardından El-Halil kentine giriş ve çıkışların derhal kapatılması, işgal altındaki Batı Şeria genelinde tam abluka hazırlıklarına başlanması ve ek güvenlik önlemlerinin alınması talimatı verdiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA
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