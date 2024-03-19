İsrail Maliye Bakanı, AB'nin yaptırım kararına karşı yerleşim yerlerinin genişletilmesini savundu - Son Dakika
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İsrail Maliye Bakanı, AB'nin yaptırım kararına karşı yerleşim yerlerinin genişletilmesini savundu

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Avrupa Birliği'nin (AB) Batı Şeria'daki Filistinlilere saldıran fanatik Yahudi yerleşimcilere yaptırım uygulama kararına karşı yasa dışı yerleşim yerlerinin genişletilmesi gerektiğini söyledi.

19.03.2024 12:03
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İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Avrupa Birliği'nin (AB) Batı Şeria'daki Filistinlilere saldıran fanatik Yahudi yerleşimcilere yaptırım uygulama kararına karşı yasa dışı yerleşim yerlerinin genişletilmesi gerektiğini söyledi.

The Times of Israel'in haberine göre, aşırı sağcı Bakan Smotrich, AB'nin yaptırım kararının, İsrail'i her düzeyde boykot etme çağrısında bulunan Boykot, Tecrit ve Yaptırım (BDS) adıyla uluslararası alanda yürütülen Filistin yanlısı kampanyanın sonucu olduğunu savundu.

Smotrich, yerleşimcilerin uyguladığı her türlü şiddetin "İsrail adalet sistemi tarafından değerlendirildiğini" iddia etti.

Bakan Smotrich, işgal altındaki Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşimlerine atıfta bulunarak, "Bu (AB) karara karşı İsrail topraklarının her yerinde yerleşimlerin güçlendirilmesi ve sağlamlaştırılmasına dair bütüncül bir Siyonist tepki var." ifadesini kullandı.

AB yaptırımlarda mutabık kalındı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, dün AB'nin Filistinlilere karşı şiddet eylemlerinde bulunan yasa dışı Yahudi yerleşimcilere bireysel yaptırımlar uygulamakta mutabık kaldığını duyurmuştu.

Konunun önceki dışişleri bakanları toplantısının da gündeminde olduğunu ancak oy birliğine varılamadığı için karar alınamadığını belirten Borrell, Filistinlilere yönelik şiddet eylemlerinden sorumlu olduğu belirlenen kişilerin listesinin oluşturulduğunu söylemişti.

Borrell, bu kişilere AB'nin mevcut bireysel yaptırım rejiminin uygulanacağını; bunun AB topraklarına giriş yasağı, AB'deki mal varlıklarının dondurulması veya bunlara el konulmasını içerdiğini belirtmişti.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimciler, İsrail güçlerinin gözetimi altında Filistinlilere ve mülklerine yönelik saldırılarını yoğunlaştırdı.

Filistinli kaynaklara göre, Batı Şeria'daki sadece Yahudilerin yaşadığı 176 yerleşim yeri ile İsrail nezdinde de yasa dışı kabul edilen 186 kaçak yerleşim biriminde yaklaşık 725 bin yerleşimci yaşıyor.

Uluslararası hukuka göre işgal altındaki topraklardaki tüm Yahudi yerleşim yerleri yasa dışı sayılıyor.

Kaynak: AA

İsrail, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Maliye Bakanı, AB'nin yaptırım kararına karşı yerleşim yerlerinin genişletilmesini savundu - Son Dakika

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