İsrail Meclis Başkanı Ohana, 10 Kasım'daki başkan değişikliği oylamasını reddetti - Son Dakika
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İsrail Meclis Başkanı Ohana, 10 Kasım'daki başkan değişikliği oylamasını reddetti

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İsrail Meclis Başkanı Amir Ohana, muhalefetin 10 Kasım'daki açılış oturumunda Meclis Başkanının değiştirilmesi için oylama yapılması teklifini reddetti. Ohana, en az 61 milletvekilinin yazılı talebi halinde oylamayı en geç bir hafta sonrasına planlayacağını söyledi.

İsrail Meclis Başkanı Amir Ohana, muhalefet bloğunun öncelikli hedef olarak duyurduğu Meclis Başkanının değiştirilmesi için 10 Kasım'daki açılış oturumunda oylama yapılması teklifini reddetti.

Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi'nin milletvekili ve Meclis Başkanı Ohana, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından muhalefet bloğunun Meclis Başkanının derhal değiştirilmesi için harekete geçeceğini duyurması hakkında açıklama yaptı.

Meclis Başkanı değişikliğinin geleneksel olarak yeni hükümetin kurulmasının ardından gerçekleştirildiğini belirten Ohana, 120 sandalyeli Mecliste en az 61 milletvekilinin söz konusu değişiklik için yazılı talepte bulunması halinde bir istisna yapılacağını belirtti.

Ohana, "İsrail Meclisi üyelerine saygı duyacağız. Eğer milletvekillerinin çoğunluğu böyle bir oturum yapılmasını talep ederse, bunu en geç bir hafta sonrasına denk gelecek şekilde daha erken bir tarihe planlayacağım." ifadelerini kullandı.

Meclis Başkanlığı görevini devretmekten kaçınmayacağını savunan Ohana, "Basın, komplo teorileri üretmeyi bırakabilir." dedi.

İsrail'de 3 Kasım'da bir araya gelen muhalefet liderleri, ilk olarak Meclis Başkanını değiştirme ve Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot'u hükümet kurma konusunda destekleme kararı almıştı.

İsrail'de 27 Ekim'de yapılan genel seçimlerde 48 milletvekili çıkartmayı başaran muhalefet bloğunun aşırı sağcı koalisyon hükümetine bağlı Meclis Başkanını değiştirebilmesi için 19 sandalyeye sahip İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Arap partilerinin desteğini alması gerekiyor.

Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a hükümeti kurma görevinin Eisenkot'a verilmesini öneren Arap partilerinin, Meclis Başkanı Ohana'nın değiştirilmesi için Siyonist muhalefet bloğuyla birlikte hareket etmesi bekleniyor.

Kaynak: AA
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