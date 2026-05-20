İsrail Meclisi feshedildi, erken seçim geliyor

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetinin Meclisin feshedilmesi ve erken seçimlerin yapılmasına ilişkin sunduğu yasa tasarısı ön oylamada kabul edildi.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, Netanyahu koalisyonu içinde Haredilerin askerlikten muafiyetine dair yasa tasarısı konusunda yaşanan kriz sonrası Meclisin feshine ilişkin sunulan tasarı ön oylamadan geçti.

Habere göre, 120 sandalyeli İsrail Meclisi Genel Kurulu'nda yapılan ön oylamada 110 milletvekili tasarı lehine oy kullanırken, aleyhte veya çekimser oy kullanan milletvekili olmadı.

Öte yandan güvenlik istişare toplantısı nedeniyle Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ön oylamaya katılmadığı da basına yansıdı.

İsrail Meclisi Koalisyon Grup Başkanı Ofir Katz ise yasa tasarısının ön oylamadan geçmesinin ardından yaptığı konuşmada, "Koalisyonun amacına hizmet ettiğini" söyledi.

Katz, "Bu dönemde dokuz bütçe ve 520 yasa geçirdik. Askerlikten muafiyet yasasına gelince, diyalog yoluyla ortaya çıkan ve İsrail ordusunun ihtiyaçlarını karşılayan bir yasa getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Ultra-Ortodoks (Haredi) ortaklarıyla zorunlu askerlik muafiyeti konusunda uzlaşmaya varamamasının ardından Netanyahu koalisyonun ortak sunduğu tasarıya ilişkin ön oylamanın bugün yapılması kesinleşmişti.

Meclisin feshi seçimleri birkaç hafta öne çekecek

İsrail basınına göre, Netanyahu koalisyonunun ve muhalefetin ayrı ayrı sunduğu 13 fesih tasarısının ön oylamada kabulünün ardından Meclis komisyonunda tek bir metin haline getirilecek.

Seçimleri yalnızca birkaç hafta öne çekecek tasarının yasalaşması için Meclis Genel Kurulu'nda üç oylamadan geçmesi gerekiyor.

Basına yansıyan haberlerde, tasarının teknik olarak 48 saat içinde yasalaşabileceği, koalisyon yetkililerinin ise takvimi mümkün olduğunca yavaşlatmaya çalıştığı ifade ediliyor.

Koalisyondaki Ultra-Ortodoks partilerin eylül ayı başında bir seçim talep ettiği, Netanyahu'nun ise sağ blokun oylarını riske atacağı gerekçesiyle bu tarihe karşı çıktığı belirtiliyor.

İsrail'de iktidardaki koalisyonu oluşturan Likud, Birleşik Tevrat Yahudiliği, Şas, Dini Siyonizm, Yahudi Gücü ve Yeni Umut partileri tarafından desteklenen tasarının Meclis'ten geçmesi halinde üç aydan kısa olmamak kaydıyla beş ay içerisinde erken seçimlere gidilecek.

Ultra-Ortodoks Degel HaTorah (Tevrat Sancağı) Partisi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Yeşiva (Tevrat okulu) öğrencilerini zorunlu askerlikten muaf tutan bir yasa tasarısını kabul etme niyetinde olmaması nedeniyle erken seçim çağrısı yapmıştı.

Söz konusu çağrının ardından Avigdor Liberman liderliğindeki İsrail Evimiz ve eski Başbakan Naftali Bennett liderliğindeki yeni ittifakta yer alan Gelecek Var Partisi de Meclisin feshi için bir tasarı sunmuştu.