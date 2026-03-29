İsrail Meclisinde İran korkusu! Apar topar sığınaklara kaçtılar

29.03.2026 23:25
İsrail Meclisi'nde İran korkusu yaşandı. İran'ın İsrail'e düzenlediği son misillemede çalan sirenler nedeniyle İsrail Meclisi'ndeki oturum askıya alındı. Oturumların yayımlandığı Meclis televizyonu yayını apar topar yarıda keserken milletvekilleri ise sığınaklara gitti.

SİRENLER ÇALDI, OTURUM ASKIYA ALINDI

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, İsrail Meclisinin bulunduğu Batı Kudüs'te uyarı sirenleri çalınca oturuma ara verildi. Tartışmalı bütçe görüşmelerinin yapıldığı İsrail Meclisi Genel Kurulunda, İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Liberman'ın konuşması sırasında İran'dan İsrail'e füze ateşlendiği bilgisinin ulaşması üzerine oturum askıya alındı.

SIĞINAKLARA KOŞTULAR

İsrail Meclisi Genel Kurul oturumlarının yayımlandığı Knesset televizyonu yayını yarıda keserken milletvekilleri sığınaklara gitti. İsrail milletvekillerinin meclis sığınağındaki görüntüleri bazı basın mensupları tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Politika, Güvenlik, Güncel, Medya, Son Dakika

Muğla’da sel felaketi: 1 ölü, 1 yaralı Muğla'da sel felaketi: 1 ölü, 1 yaralı
İsrail askerleri CNN ekibini canlı yayında gözaltına aldı İsrail askerleri CNN ekibini canlı yayında gözaltına aldı
Zelenski: Rus uyduları Orta Doğu ülkelerindeki birçok üssü görüntüledi Zelenski: Rus uyduları Orta Doğu ülkelerindeki birçok üssü görüntüledi
Kapaklı’da 8 Şüpheli Tutuklandı Kapaklı'da 8 Şüpheli Tutuklandı
CHP’li Hasbi Dede’nin taciz ettiği iddia edilen kız çocuğuna araba çarptı CHP'li Hasbi Dede'nin taciz ettiği iddia edilen kız çocuğuna araba çarptı
ABD’de milyonlar, Trump’a karşı “Krallara Hayır“ protestosu düzenledi ABD'de milyonlar, Trump'a karşı "Krallara Hayır" protestosu düzenledi
İran, 20 Pakistan gemisinin Hürmüz Boğazı’ndan geçişine izin verdi İran, 20 Pakistan gemisinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin verdi

23:51
Fenerbahçe’nin eski yıldızı oğlunu oyun oynarken paylaştı Yataktaki Beşiktaş detayı bomba
Fenerbahçe'nin eski yıldızı oğlunu oyun oynarken paylaştı! Yataktaki Beşiktaş detayı bomba
23:16
Kendi vatandaşlarına tahammülleri yok İsrail polisinden savaş karşıtı yaşlı kadına saldırı
Kendi vatandaşlarına tahammülleri yok! İsrail polisinden savaş karşıtı yaşlı kadına saldırı
23:12
Yeni paraşütünü test ederken hayatını kaybetti
Yeni paraşütünü test ederken hayatını kaybetti
22:35
Papa’dan Trump ve Netanyahu’ya sert mesaj: Elleriniz kan dolu
Papa'dan Trump ve Netanyahu'ya sert mesaj: Elleriniz kan dolu
22:17
ABD ve İsrail elektrik tesislerini vurdu, Tahran karanlığa gömüldü
ABD ve İsrail elektrik tesislerini vurdu, Tahran karanlığa gömüldü
20:34
Olumsuz hava koşulları havalimanını felç etti, yolcular saatlerce bagaj bekledi
Olumsuz hava koşulları havalimanını felç etti, yolcular saatlerce bagaj bekledi
19:16
Yolcu uçağındaki turist İran’ın vurduğu dev fabrikayı görüntüledi
Yolcu uçağındaki turist İran'ın vurduğu dev fabrikayı görüntüledi
