İsrail Meclisinde Filistin Devletinin Tanınması Konferansı Baskınla Kesintiye Uğradı

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İsrail Meclisinde Filistin devletinin tanınması konusunun ele alındığı konferans, aşırı sağcı milletvekillerinin baskını nedeniyle kesintiye uğradı.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerce Mecliste "Filistin'in Tanınması: Neden Şimdi?" başlıklı bir konferans düzenlendi.

Konferansa Ahmed et-Tıybi, Eymen Avde gibi milletvekillerinin yanı sıra İsrailli barış aktivistleri katıldı.

Konuşmaların yapıldığı sırada Filistin karşıtı görüşleriyle öne çıkan aşırı sağcı milletvekilleri Tally Gotliv ile Zvi Sukkot salonu bastı.

Baskın sırasında konferansa katılanlar ile Gotliv ve Sukkot arasında tartışma yaşandı. Baskın ve tartışma Meclis televizyonunun kameralarına da yansıdı.

Gotliv, 7 Ekim sonrası yaptığı bir açıklamada, Gazze Şeridi'nin yok edilmesinin kendisi için moral olacağının altını çizerek "Bırakın köyleri yansın." ifadesini kullanmıştı.

Sukkot ise Hamas için "Nazi" benzetmesinde bulunarak, "Nazileri ve yardımcılarını öldüreceğiz. Bundan daha azıyla yetinmeyeceğiz." demişti.