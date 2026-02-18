İsrail, Mescid-i Aksa'da Ramazan İftarına Engel

İsrail güçleri, ramazanın ilk iftarını Mescid-i Aksa'da yapmak isteyen Filistinlilerin iftariyeliklerine el koydu.

Filistin yönetimine bağlı Kudüs Valiliğine göre, her yıl olduğu gibi bu ramazanda da Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya girişlerine sıkı kısıtlamalar getiren İsrail güçleri, aileleriyle birlikte Aksa'nın avlusuna iftar için gelen Filistinlilerin yanlarında getirdiği iftar erzaklarına el koydu.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde ise İsrail güçlerinin çok sayıda Filistinlinin Mescid-i Aksa'ya girişini engellediği kaydedildi.

İsrail, bu yıl da ramazanda Mescid-i Aksa'ya girişlere kısıtlama getirdi

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'dan Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya cuma namazı için gelmek isteyen Filistinlilere yönelik bu sene de kısıtlama kararı almıştı.

İsrail ordusuna bağlı işgal altındaki Filistin topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Biriminden (COGAT) yapılan açıklamada, ramazan boyunca Mescid-i Aksa'da kılınacak cuma namazlarına, izin almak kaydıyla işgal altındaki Batı Şeria'dan sadece 10 bin Filistinlinin katılabileceği duyurulmuştu.

Batı Şeria'dan 55 yaş ve üstü erkekler, 50 yaş ve üstü kadınlar ve birinci derece akrabalarıyla 12 yaş altı çocukların Mescid-i Aksa'ya gidebileceğini belirten İsrail ordusu, ziyaretçilerin gün bitmeden geri döneceğini ve sınır geçişlerinde dijital belgelerle uygulama yapılacağını belirtmişti.

İsrail, her sene ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya erişime ilişkin çeşitli kısıtlamalar koyarak Filistinlilerin hayatını zorlaştırıyor.