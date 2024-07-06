İsrail, Mescid-i Aksa'ya Girişleri Engelledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail, Mescid-i Aksa'ya Girişleri Engelledi

İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs kentinde Mescid-i Aksa'ya girişleri engellediği yüzlerce Filistinli, namazlarını Aksa'ya yakın cadde ve sokaklarda kılmak zorunda kaldı. İsrail vatandaşı Filistinlilere ve Suudi Arabistan'dan dönen Filistinli hacılara da giriş izni verilmedi. Tel Aviv yönetimi, Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı tarihten beri Aksa girişine kısıtlamalar getirmekte ve bugün sadece Kudüs'te ikamet eden bazı Filistinlilere giriş izni verdi. İsrail güçleri, öğle namazında Mescid-i Aksa'ya gitmek isteyen Filistinlilere giriş izni vermedi ve bu nedenle Filistinli vatandaşlar namazlarını Aksa'ya yakın sokak ve caddelerde kılmak zorunda kaldı. İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'nın giriş kapılarında namaz kılmak isteyen vatandaşları darp etti ve Aksa'nın avlusunda bir gazeteci kameramanı gözaltına aldı. 1948'de İsrail devletinin kurulmasıyla birlikte yaklaşık 1 milyon Filistinli topraklarından sürüldü ve bir kısmı da İsrail sınırları içinde kaldı.

06.07.2024 17:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs kentinde Mescid-i Aksa'ya girişlerini engellediği yüzlerce Filistinli, namazlarını Aksa'ya yakın cadde ve sokaklarda eda etmek zorunda kaldı.

Filistin medyasında yer alan haberlere göre, Mescid-i Aksa'yı ziyaret etmek isteyen İsrail vatandaşı Filistinliler ve Suudi Arabistan'dan dönen Filistinli hacıların girişine izin verilmedi.

Gazze Şeridi'ne saldırıların başlatıldığı 7 Ekim 2023'ten beri Aksa girişine kısıtlamalar getiren Tel Aviv yönetimi, bugün sadece Kudüs'te ikamet eden bazı Filistinlilerin girişine izin verdi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail güçleri, öğle namazında Mescid-i Aksa'ya akın eden Filistinlilerin girişine müsaade etmedi.

Filistinli vatandaşlar, bunun üzerine Mescid-i Aksa'ya yakın sokak ve caddelerde namazlarını eda etmek zorunda kaldı.

Mescid-i Aksa'nın giriş kapılarında namaz kılmak isteyen vatandaşları darbeden İsrail güçleri, Aksa'nın avlusunda da gazeteci kameraman Abdurrahman el-Alemi'yi gözaltına aldı.

Tarihi Filistin topraklarında 1948'de İsrail devletinin kurulmasıyla birlikte yaklaşık 1 milyon Filistinli topraklarından sürüldü, bir kısmı da artık İsrail sayılan sınırlar içinde kaldı. Daha sonra İsrail vatandaşı olan bu Filistinliler, "48 Arapları" veya "içerideki Filistinliler" şeklinde anılıyor.

Kaynak: AA

Suudi Arabistan, Doğu Kudüs, Filistin, Tel Aviv, İsrail, Gazze, Kudüs, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Mescid-i Aksa'ya Girişleri Engelledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:56 İzmir Ödemiş’te orman yangını Ekipler zamana karşı yarış başlattı İzmir Ödemiş'te orman yangını! Ekipler zamana karşı yarış başlattı
15:45 Yarı finale son 1 adım kaldı İşte Türkiye Hollanda maçının muhtemel 11’leri Yarı finale son 1 adım kaldı! İşte Türkiye Hollanda maçının muhtemel 11'leri
14:09 İşin içinde yasak aşk var Ailelerinin evliliklerine onay vermediği inşaat mühendisi ve sevgilisi canına kıydı İşin içinde yasak aşk var! Ailelerinin evliliklerine onay vermediği inşaat mühendisi ve sevgilisi canına kıydı
13:41 İran’ın Türk kökenli cumhurbaşkanı Seçim zaferini kutladığı şarkı törene damga vurdu İran'ın Türk kökenli cumhurbaşkanı! Seçim zaferini kutladığı şarkı törene damga vurdu
13:37 Minibüs şoförü, tartıştığı kadın sürücüye dehşeti yaşattı Korku dolu anlar kamerada Minibüs şoförü, tartıştığı kadın sürücüye dehşeti yaşattı! Korku dolu anlar kamerada
16:28 Tüm Türkiye tek yürek Mehmetçik’ten Bizim Çocuklar’a mesaj var Tüm Türkiye tek yürek! Mehmetçik'ten Bizim Çocuklar'a mesaj var
16:13 Şatafat tartışmalarıyla gündeme gelen belediyede seçime 3 gün kala 300 milyonluk borç Şatafat tartışmalarıyla gündeme gelen belediyede seçime 3 gün kala 300 milyonluk borç
16:00 Survivor’daki en büyük pişmanlığı ne Nefise Karatay ’’Adım satıcıya çıktı’’ deyip anlattı Survivor'daki en büyük pişmanlığı ne? Nefise Karatay ''Adım satıcıya çıktı'' deyip anlattı
15:06 İçişleri Bakanlığı’ndan tüyleri diken diken eden “A Milli Takım“ paylaşımı İçişleri Bakanlığı'ndan tüyleri diken diken eden "A Milli Takım" paylaşımı
14:01 Ancak bu kadar tesadüf olur Almanların turnuvaya veda ettiği stadın ismine bakın: MHP Arena Ancak bu kadar tesadüf olur! Almanların turnuvaya veda ettiği stadın ismine bakın: MHP Arena
13:44 Dünya Güzellerim’in setinde olay çıktı Bülent Ersoy, yönetmeni dövmek için 6 saat bekledi Dünya Güzellerim'in setinde olay çıktı! Bülent Ersoy, yönetmeni dövmek için 6 saat bekledi
13:17 Kaçak elektriğini kesmeye gelen personeli tüfek doğrultarak tehdit etti Kaçak elektriğini kesmeye gelen personeli tüfek doğrultarak tehdit etti
12:31 Hasan Can Kaya yeni sezona bomba gibi geliyor Konuğu bile şimdiden belli Hasan Can Kaya yeni sezona bomba gibi geliyor! Konuğu bile şimdiden belli
11:42 Yok böyle hırs Genç kadın, kovulduğu işyerini satın aldı Yok böyle hırs! Genç kadın, kovulduğu işyerini satın aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2024 17:34:02. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail, Mescid-i Aksa'ya Girişleri Engelledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement