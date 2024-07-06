İsrail, Mescid-i Aksa'ya Girişleri Engelledi

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İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs kentinde Mescid-i Aksa'ya girişlerini engellediği yüzlerce Filistinli, namazlarını Aksa'ya yakın cadde ve sokaklarda eda etmek zorunda kaldı.

Filistin medyasında yer alan haberlere göre, Mescid-i Aksa'yı ziyaret etmek isteyen İsrail vatandaşı Filistinliler ve Suudi Arabistan'dan dönen Filistinli hacıların girişine izin verilmedi.

Gazze Şeridi'ne saldırıların başlatıldığı 7 Ekim 2023'ten beri Aksa girişine kısıtlamalar getiren Tel Aviv yönetimi, bugün sadece Kudüs'te ikamet eden bazı Filistinlilerin girişine izin verdi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail güçleri, öğle namazında Mescid-i Aksa'ya akın eden Filistinlilerin girişine müsaade etmedi.

Filistinli vatandaşlar, bunun üzerine Mescid-i Aksa'ya yakın sokak ve caddelerde namazlarını eda etmek zorunda kaldı.

Mescid-i Aksa'nın giriş kapılarında namaz kılmak isteyen vatandaşları darbeden İsrail güçleri, Aksa'nın avlusunda da gazeteci kameraman Abdurrahman el-Alemi'yi gözaltına aldı.

Tarihi Filistin topraklarında 1948'de İsrail devletinin kurulmasıyla birlikte yaklaşık 1 milyon Filistinli topraklarından sürüldü, bir kısmı da artık İsrail sayılan sınırlar içinde kaldı. Daha sonra İsrail vatandaşı olan bu Filistinliler, "48 Arapları" veya "içerideki Filistinliler" şeklinde anılıyor.