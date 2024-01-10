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İsrail Milletvekili Gazze'nin Yakılmasını Yineledi - Son Dakika
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İsrail Milletvekili Gazze'nin Yakılmasını Yineledi

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun partisinden milletvekili Nissim Vaturi, İsrail askerlerinin zarar görmesindense Gazze'nin yakılıp yıkılmasının daha iyi olduğunu iddia etti. Vaturi, Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'e karşı açılan soykırım davası öncesinde bu çağrısını tekrarladı. Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı soykırım davasını ise küçümsedi.

İsrail Milletvekili Gazze\'nin Yakılmasını Yineledi
10.01.2024 - 14:17,  Güncelleme: 14:18
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun liderliğini yaptığı Likud Partisi milletvekili Nissim Vaturi, daha önce yaptığı " Gazze'nin yakılması çağrısını" yineleyerek, İsrail askerlerinin zarar görmesindense bölgenin yakılıp yıkılmasının daha iyi olduğunu iddia etti.

Daha önce de "Gazze'nin yakılması gerektiği" çağrısında bulunan milletvekili Vaturi'nin, Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail'e karşı açılan "soykırım" davası kapsamında görülecek duruşmadan bir gün önce Hakol Baramah Radyosuna yaptığı açıklamada, bu çağrısını tekrarladı.

Haaretz gazetesinde yer alan habere göre Vaturi, "Sözlerimin arkasındayım. İsrail askerlerinin zarar görmesindense binaların yakılıp yıkılması daha iyi." ifadesini kullandı.

Vaturi, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 1 milyon 900 bin kişiyi yerinden edebildiklerini ve geride 100 bin kişinin kaldığını belirterek, "Şu anda orada tek bir masum kişinin bulunduğunu düşünmüyorum." ifadesini kullandı.

Vaturi ayrıca Güney Afrika'nın UAD'da İsrail'e karşı açtığı soykırım davasını ise "Lahey'de yargılanma onuruna sahip olduğumuz için minnettarız" sözleriyle küçümsedi.

İsrailli milletvekili Vaturi, aralık ayında X platformundan yaptığı açıklamada, "Gazze'nin derhal yakılması gerektiğini" savunmuştu. Vaturi'nin ifadesi tepkiyle karşılanmıştı.

Güney Afrika, İsrail hakkında soykırım davası açmıştı

Güney Afrika Cumhuriyeti, 29 Aralık 2023'te, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de işlediği fiillerle 1948 tarihli Birleşmiş Milletler Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle Uluslararası Adalet Divanında dava açarak İsrail için ihtiyati tedbir kararı alınmasını talep etmişti.

Başvuruda, "İsrail'in eylemleri ve ihmalleri soykırım niteliğindedir çünkü hususi soykırım niyetiyle işlenmiştir." ifadesine yer verilirken eylemlerin "Gazze'deki Filistinlileri yok etmek" amacı taşıdığı vurgulanmıştı.

Güney Afrika, durumun aciliyeti sebebiyle UAD'den tedbir kararına hükmetmesini talep ederken 11 Ocak'taki duruşmada Güney Afrika avukatlarının, 12 Ocak'ta ise İsrail avukatlarının Divan hakimlerine ihtiyati tedbirlerin gerekliliğine ilişkin sunumlarını yapması bekleniyor.

Kaynak: AA
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