İsrail, Nasser Hastanesi\'ne baskın düzenledi, can kaybı 28 bin 663\'e yükseldi

- İsrail güçleri, kuşattığı Nasser Hastanesi'ne baskın düzenledi
Gazze'de can kaybı 28 bin 663'e yükseldi
GAZZE - İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus şehrinde bulunan ve uzun süredir kuşatma altına aldığı Nasser Hastanesi'ne baskın düzenledi. Ayrıca, Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 28 bin 663'e yükseldi.
İsrail Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor. Bölgede binlerce sivilin ölümüne neden olan İsrail ordusu güneydeki saldırılarını yoğunlaştırırken, hastanelere sığınan sivilleri ve tedavi gören hastaları da hedef alıyor. İsrail güçleri Gazze'nin güneyinde bulunan ve uzun süredir kuşattığı Nasser Hastanesi'ne baskın düzenledi. İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, "Hamas'ın Nasser Hastanesi'nde esirleri tutuğuna dair güvenilir istihbaratları olduğu" iddia edilirken, hastaneye "hassas bir operasyon" gerçekleştirildiği belirtildi.
"İsrail, hastaneyi askeri kışlaya çevirdi"
Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Nasser Hastanesi'nin güney duvarını yıkarak içeri girdiğini ve hastaneyi askeri kışlaya çevirdiğini duyurdu. Kudra, ordunun ambulans garajını ve yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını hedef aldığını ve yerleşke içindeki toplu mezarları buldozerle yıktığını söyledi. İsrail askerlerinin, yoğun bakım dahil tüm hastaların hastanenin eski bir bölümüne tahliye edilmesi yönünde emir verdiğini açıklayan Kudra, sonlunum cihazına bağlı 6 hastanın nakledildiğini aktardı.
Hayatını kaybedenlerin sayısı 28 bin 663'e yükseldi
Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 28 bin 663'e, yaralananların sayısının ise 68 bin 395'e yükseldiği belirtildi. Açıklamada, İsrail'in son 24 saatte gerçekleştirdiği saldırılarda ise 87 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 104 Filistinlinin de yaralandığı ifade edildi.
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