İsrail Nusayrat Kampına Saldırdı: 21 Ölü

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İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampına düzenlediği saldırılarda ilk belirlemelere göre 21 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail savaş uçakları Nusayrat Mülteci Kampındaki bazı ev ve binaları hedef aldı.

Saldırılarda, ilk belirlemelere göre çoğu kadın ve çocuk 21 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.