İsrail ordusu Filistinlileri Han Yunus kentine ve Gazze'nin orta kesimine yönlendirdi

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GAZZE, 11 Haziran (Xinhua) -- İsrail ordusu 7 Mayıs'ta Refah kentindeki askeri operasyonlarını genişleterek 1,5 milyonu aşkın Filistinliyi Han Yunus kentine ve Gazze'nin orta kesimindeki diğer bölgelere gitmeye yönlendirdi.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) tahminine göre, bu bölgeler an itibarıyla yaklaşık 1,7 milyon insanı barındırıyor.