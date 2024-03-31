Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde İsrail operasyonu sonucu onlarca hasta ve sağlık personeli mahsur kaldı

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GAZZE, 31 Mart (Xinhua) -- Gazze'nin batısında bulunan Şifa Hastanesi'nde onlarca hasta ve sağlık personeli, İsrail askeri operasyonu sonucu mahsur kaldı.

Filistin Sağlık Bakanlığı Cumartesi günü yaptığı açıklamada, aralarında "tekerlekli sandalyeye bağlı 30 hasta ile 60 sağlık personeli" de bulunan çok sayıda kişinin "su, elektrik ve ilaç olmaksızın insanlık dışı koşullarda ızdırap çektiğini" belirtti.

İsrail ordusunun, hastaların uluslararası kurumlar aracılığıyla tahliye edilmesine yönelik tüm girişimleri engellediği belirtilen açıklamada, söz konusu kişilerin hayatlarının tehlikede olduğu uyarısında bulunularak uluslararası toplumun acilen harekete geçmesi istendi.

İsrail ordusu, 18 Mart'tan bu yana Şifa Hastanesi'ne yönelik geniş çaplı operasyon yürütüyor. Bu, İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana hastaneye düzenlediği ikinci büyük çaplı saldırı. Geçen yıl 16 Kasım'da başlayıp yaklaşık sekiz gün süren ilk saldırıda hastanenin bina ve avlularının bir kısmı yıkılmıştı.