İsrail Ordusu Ateşkesi İhlal Ediyor - Son Dakika
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İsrail Ordusu Ateşkesi İhlal Ediyor

İsrail ordusu, Lübnan'da evleri bombalayarak ateşkes ihlallerini sürdürüyor; ölü sayısı 31'e çıktı.

23.12.2024 00:16
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İsrail ordusu, 26. gününde ateşkese yönelik ihlallerini Lübnan'ın güneyinde evleri havaya uçurarak sürdürüyor.

İsrail ordusunun Lübnan ile ateşkesin ilan edildiği 27 Kasım'dan bu yana yaptığı ihlallerin sayısı 287'e yükselirken, bu saldırılarda 31 kişi öldü, 37 kişi yaralandı.

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusu ülkenin güneyindeki Nebatiye kentine bağlı Kefr Kila beldesinde çok sayıda evi havaya uçurdu.

Kente bağlı Bint Cibeyl'in Hanin bölgesinde de İsrail ordusunun hedefinde evler vardı.

İsrail ordusu Bint Cibeyl'in birçok bölgesinde askeri varlığını ve evleri yerle bir etmeye yönelik ihlallerini devam ettiriyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 1106'sı kadın ve çocuk, 222'si sağlık çalışanı olmak üzere en az 4 bin 61 kişi öldü, 16 bin 661 kişi yaralandı.

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes antlaşması, 27 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti.

Anlaşmanın ikinci maddesinde, "Lübnan hükümeti, Hizbullah veya Lübnan topraklarında bulunan diğer tüm silahlı grupların İsrail'e karşı herhangi bir operasyon düzenlemesini engelleyecek ve İsrail de Lübnan'da sivil, askeri veya devlete ait hedeflere kara, deniz veya havadan herhangi bir askeri saldırıda bulunmayacak." ifadesi yer almıştı.

Kaynak: AA

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