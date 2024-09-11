İsrail'in Batı Şeria'daki Baskını: Dehşet Verici Anlar

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İsrail ordusunun baskın düzenlediği işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentindeki Nur Şems Mülteci Kampı sakini Asım Fahmavi, "Sanki ev başımıza yıkılıyormuş gibi hissettik, dehşet içinde kaldık." dedi.

Nur Şems kampı sakini Asım Fahmavi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun salı günü düzenlediği baskını anlattı.

Fahmavi, "İsrail ordusu, dün sabah saatlerinde, Tulkerim'e bağlanan Nablus Caddesi yönünden Nur Şems Kampı'nın dış mahallelerine baskın düzenledi ve Filistinlilerin işletmelerini, mülklerini yıkmaya başladı." dedi.

"Sanki ev başımıza yıkılıyormuş gibi hissettik"

İsrail ordusunun baskınına maruz kalan Filistinli adam, "İsrail ordusuna ait askeri buldozerler benim ve komşularımın evinin bazı bölümlerini yıktı. Girişi tamamen yıktı, merdivenleri yıktı. Sanki ev başımıza yıkılıyormuş gibi hissettik, dehşet içinde kaldık." ifadelerini kullandı.

Fahmavi, sivil savunma ekiplerinin yardımıyla kendi çocuklarını ve komşusunun çocuklarını kurtarma merdivenleri kullanarak evden çıkarabildiğini söyledi.

İsrail ordusu, 10 Eylül Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'da Tulkerim kenti ve Nur Şems Mülteci Kampı'na baskın düzenlemişti.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail baskınında Tulkerim'de biri kadın 2 Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

İsrail ordusu, sabah saatlerinde Batı Şeria'nın Tubas kentine bombalı saldırı düzenlemiş ve saldırıda 5 Filistinli hayatını kaybetmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 699 Filistinli hayatını kaybetti.