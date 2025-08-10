İsrail Ordusu Batı Şeria'da Baskınlar Düzenledi

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerine baskın düzenleyerek 10 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail askerleri, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kenti ile Burkin ve Mislun beldelerine baskın düzenledi. Baskınlarda 4 Filistinli gözaltına alındı.

İsrail güçleri, Nablus kenti ile Balata Mülteci Kampı ve Burka beldelerine düzenlediği baskınlarda 3 Filistinliyi gözaltına aldı.

Tulkerim Mülteci Kampı'ndan olduğu belirtilen bir Filistinli de Ürdün ile Batı Şeria arasındaki Kerame Sınır Kapısı'ndan geçeceği sırada gözaltına alındı.

Evlerine düzenlenen baskında baba ile oğul gözaltına alındı

İsrail askerleri Beytullahim yakınlarındaki Hendaze bölgesine baskın düzenleyerek Filistinli Halef Abayat'ın evinde arama yaptı.

Aramanın ardından İsrail askerleri, Halef Abayat ile oğlunu gözaltına aldı.

Aracından indirdikleri Filistinliyi darbettiler

İsrail askerleri, Selfit'in kuzeyindeki Kifl Halis beldesinde ise aracıyla yoldan geçmekte olan Filistinli Hamza Mervan Buziyye'yi durdurdu.

Askerler, Filistinli adamı Yakir yerleşim birimine götürüp darbettikten sonra yaralı halde Kifl Haris beldesi kavşağına geri bıraktı.

Yaralı Filistinli, sağlık ekiplerince Selfit kentindeki Yasir Arafat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ayrıca İsrail ordusu El Halil'e bağlı Samu, İzna, Beyt Emr ve Yatta beldelerine baskın düzenledi, sokaklarda askeri devriyeler konuşlandırdı.

İsrail askerleri Bire kenti ile Ramallah'ın Surda ve Ebu Kaş beldelerine de baskınlar düzenlendi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Bu sürede İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında en az 1014 Filistinli öldürüldü, yaklaşık 7 bin kişi yaralandı, 18 bin 500'den fazla kişi de gözaltına alındı.