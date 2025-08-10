İsrail Ordusu Batı Şeria'da Baskınlar Düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İsrail Ordusu Batı Şeria'da Baskınlar Düzenledi

10.08.2025 14:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 10 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerine baskın düzenleyerek 10 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail askerleri, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kenti ile Burkin ve Mislun beldelerine baskın düzenledi. Baskınlarda 4 Filistinli gözaltına alındı.

İsrail güçleri, Nablus kenti ile Balata Mülteci Kampı ve Burka beldelerine düzenlediği baskınlarda 3 Filistinliyi gözaltına aldı.

Tulkerim Mülteci Kampı'ndan olduğu belirtilen bir Filistinli de Ürdün ile Batı Şeria arasındaki Kerame Sınır Kapısı'ndan geçeceği sırada gözaltına alındı.

Evlerine düzenlenen baskında baba ile oğul gözaltına alındı

İsrail askerleri Beytullahim yakınlarındaki Hendaze bölgesine baskın düzenleyerek Filistinli Halef Abayat'ın evinde arama yaptı.

Aramanın ardından İsrail askerleri, Halef Abayat ile oğlunu gözaltına aldı.

Aracından indirdikleri Filistinliyi darbettiler

İsrail askerleri, Selfit'in kuzeyindeki Kifl Halis beldesinde ise aracıyla yoldan geçmekte olan Filistinli Hamza Mervan Buziyye'yi durdurdu.

Askerler, Filistinli adamı Yakir yerleşim birimine götürüp darbettikten sonra yaralı halde Kifl Haris beldesi kavşağına geri bıraktı.

Yaralı Filistinli, sağlık ekiplerince Selfit kentindeki Yasir Arafat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ayrıca İsrail ordusu El Halil'e bağlı Samu, İzna, Beyt Emr ve Yatta beldelerine baskın düzenledi, sokaklarda askeri devriyeler konuşlandırdı.

İsrail askerleri Bire kenti ile Ramallah'ın Surda ve Ebu Kaş beldelerine de baskınlar düzenlendi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Bu sürede İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında en az 1014 Filistinli öldürüldü, yaklaşık 7 bin kişi yaralandı, 18 bin 500'den fazla kişi de gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Batı Şeria, Orta Doğu, Filistin, Güvenlik, Politika, ramallah, Güncel, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Ordusu Batı Şeria'da Baskınlar Düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yıldız futbolcunun tatil sefası Özel jetle Bodrum’a geldi, servet harcadı Yıldız futbolcunun tatil sefası! Özel jetle Bodrum'a geldi, servet harcadı
ASKİ amiri, kanalizasyon işçisini tabancayla vurdu ASKİ amiri, kanalizasyon işçisini tabancayla vurdu
“Resmi plakalı araca eskort bindi“ iddiası iki kişinin başını yaktı "Resmi plakalı araca eskort bindi" iddiası iki kişinin başını yaktı
’’Hanım Ağa’’ sokakta yürürken yakalandı ''Hanım Ağa'' sokakta yürürken yakalandı
Haliç Metro Köprüsü’nden denize düşen kişi kayboldu Haliç Metro Köprüsü'nden denize düşen kişi kayboldu
Taşkınlık çıkaran grup ilçeyi karıştırdı Polis ve jandarma havaya ateş açtı Taşkınlık çıkaran grup ilçeyi karıştırdı! Polis ve jandarma havaya ateş açtı
Çanakkale’de orman yangını sürüyor 5 köy boşaltıldı, çok sayıda ev alevlere teslim oldu Çanakkale'de orman yangını sürüyor! 5 köy boşaltıldı, çok sayıda ev alevlere teslim oldu
Trump ile Putin 15 Ağustos’ta ABD’nin Alaska eyaletinde görüşecek Trump ile Putin 15 Ağustos'ta ABD'nin Alaska eyaletinde görüşecek
Kırmızı bültenle aranan çok sayıda suçlu Türkiye’ye getirildi Aralarında “Daltonlar“ üyesi de var Kırmızı bültenle aranan çok sayıda suçlu Türkiye'ye getirildi! Aralarında "Daltonlar" üyesi de var
Takımda ortalık yıkıldı Büyük Nelson Semedo krizi Takımda ortalık yıkıldı! Büyük Nelson Semedo krizi
Galatasaray’dan gece yarısı bomba “sus“ paylaşımı Galatasaray'dan gece yarısı bomba "sus" paylaşımı

12:31
Bakan Tunç’tan Öcalan’ın serbest bırakılacağı iddiasına net yanıt
Bakan Tunç'tan Öcalan'ın serbest bırakılacağı iddiasına net yanıt
12:03
Yalnızca kadınların katıldığı seçim anketinde çarpıcı sonuç
Yalnızca kadınların katıldığı seçim anketinde çarpıcı sonuç
07:59
Avukat Rezan Epözdemir gözaltına alındı
Avukat Rezan Epözdemir gözaltına alındı
10:00
Yeraltı dünyasının ünlü ismi Hasan Basri Çillioğlu yakalandı Çarpıcı Alaattin Çakıcı detayı
Yeraltı dünyasının ünlü ismi Hasan Basri Çillioğlu yakalandı! Çarpıcı Alaattin Çakıcı detayı
09:53
Trump ve Putin’in “toprak takası“ planı çöktü Zelenskiy’den sert tepki
Trump ve Putin'in "toprak takası" planı çöktü! Zelenskiy'den sert tepki
09:44
DİMES Genel Müdürü Cem Kurt hayatını kaybetti
DİMES Genel Müdürü Cem Kurt hayatını kaybetti
09:44
Türkiye’de ilk ve tek Dermatologların önerdiği plaj doldu taştı
Türkiye'de ilk ve tek! Dermatologların önerdiği plaj doldu taştı
09:44
Yatalak annesini komaya sokan şizofren doktor tutuklandı
Yatalak annesini komaya sokan şizofren doktor tutuklandı
09:31
İnsanlığımızdan utandık Yangından kaçan çoban ve koyunları siteye alınmadı
İnsanlığımızdan utandık! Yangından kaçan çoban ve koyunları siteye alınmadı
09:30
Zuhal Topal gece yarısı denizde eşinin doğum gününü kutladı
Zuhal Topal gece yarısı denizde eşinin doğum gününü kutladı
09:29
Zirai don piyasanın dengesini bozdu, limonun fiyatı 150 TL’yi aştı
Zirai don piyasanın dengesini bozdu, limonun fiyatı 150 TL'yi aştı
09:23
Türkiye bu tarihlerde kavrulacak: 55 dereceleri göreceğiz
Türkiye bu tarihlerde kavrulacak: 55 dereceleri göreceğiz
08:27
Galatasaray’dan gece yarısı bomba “sus“ paylaşımı
Galatasaray'dan gece yarısı bomba "sus" paylaşımı
08:13
Takımda ortalık yıkıldı Büyük Nelson Semedo krizi
Takımda ortalık yıkıldı! Büyük Nelson Semedo krizi
08:09
Kırmızı bültenle aranan çok sayıda suçlu Türkiye’ye getirildi Aralarında “Daltonlar“ üyesi de var
Kırmızı bültenle aranan çok sayıda suçlu Türkiye'ye getirildi! Aralarında "Daltonlar" üyesi de var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2025 14:36:44. #7.13#
SON DAKİKA: İsrail Ordusu Batı Şeria'da Baskınlar Düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.