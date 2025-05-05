İsrail Ordusu Batı Şeria'da Evleri Yıktı - Son Dakika
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İsrail Ordusu Batı Şeria'da Evleri Yıktı

İsrail ordusu, Batı Şeria'da iki Filistinli evini yıkarak baskınlar düzenledi ve çok sayıda kişiyi sorguladı.

05.05.2025 15:07
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İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait 2 evi yıktı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu, Ramallah'ın kuzeyindeki El-Muğayyir köyüne baskın düzenledi.

Köyün tüm girişlerini kapatan İsrail ordusu, Filistinlilerin evlerinde arama yaptı, çok sayıda kişiyi sorguladı.

İsrail askerleri, Filistinli İmad Fethi Ebu Alya ve ailesini evlerini boşaltmaya zorladıktan sonra evi yerle bir etti.

Kalkilya'nın doğusundaki El-Funduk köyüne de baskın düzenleyen İsrail ordusu, Filistinli Firas Talal Belih'in yaklaşık 200 metrekarelik evini "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıktı.

İsrail ordusu Kalkilya'daki Nebi İlyas köyüne baskın düzenleyerek ana cadde üzerindeki tamirhanelere zorla girdi.

İsrail askerleri hiçbir gerekçe göstermeden tamirhanelerde bulunan araçlara el koydu.

İsrail "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla evleri yıkıyor

İsrail ordusu, sık sık işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te "ruhsatsız olduğu" iddiasıyla Filistinlilere ait yapıları yıkıyor.

İsrail makamları işgal altındaki Batı Şeria'nın "C" bölgesinde Filistinlilerin inşaat ve tarım yapmasını engellerken, Filistinliler için ruhsat almanın ise neredeyse imkansız olduğu belirtiliyor.

Filistin yönetimi ile İsrail arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi, idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e "güvenliği" İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin "idare ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Ordusu Batı Şeria'da Evleri Yıktı - Son Dakika

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