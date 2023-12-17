 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İsrail ordusu Batı Şeria'da saldırı düzenledi, 2 Filistinli öldü - Son Dakika
Üye Girişi

İsrail ordusu Batı Şeria'da saldırı düzenledi, 2 Filistinli öldü

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği saldırıda 2 Filistinliyi öldürdü ve daha önce yaraladığı 1 kişi de kurtarılamadı. Saldırıda birçok kişi yaralanırken, bazı Filistinliler ise gözaltına alındı. İsrail ordusu, baskınlar ve kuşatmalarla Batı Şeria'da altyapıya da zarar veriyor.

İsrail ordusu Batı Şeria\'da saldırı düzenledi, 2 Filistinli öldü
17.12.2023 - 09:15,
Abone Ol

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği saldırıda 2 Filistinliyi öldürdü daha önce yaraladığı 1 kişi de kurtarılamadı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Mahmud Samir Cabir (22) ile Ğays Yasir Şehade (25) İsrail güçlerinin Nur Şems Mülteci Kampı'na İHA ile düzenlediği saldırıda hayatını kaybetti.

Saldırıda bazıları ağır, birkaç kişi yaralanırken kimi Filistinliler de İsrail askerlerinin düzenlediği baskınlarda gözaltına alındı.

İsrail güçlerinin yaraladığı Filistinli kurtarılamadı

İsrail güçlerinin 12 Aralık'ta Batı Şeria'daki Cenin Mülteci Kampı'na İHA ile düzenlediği baskında yaralanan ve Er-Razi Hastanesinde tedavi gören Leys Ebu Nemir de kurtarılamadı.

İsrail ordusunun 12 Aralık'ta Cenin kentine düzenlediği baskın ve buradaki kampa uyguladığı kuşatma 3 gün sürmüştü. İsrail güçleri, bu sürede 12 Filistinliyi öldürmüş ve ağır bir yıkım bırakarak geri çekilmişti.

Filistin Sağlık Bakanlığının verilerine göre 7 Ekim'den bu yanan işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 294'e yükseldi.

Baskınlarda Batı Şeria'da altyapıya da zarar veriliyor

İsrail ordusu, Batı Şeria'da özellikle Cenin ve Nur Şems mülteci kamplarında altyapıyı tahrip etmeye devam ediyor. Burada sık sık baskın düzenleyerek sokakları kazıyor, su, telefon, kanalizasyon ve elektrik ağlarına zarar veriyor.

Baskın gerçekleştirdiği bölgede meydanları ve anıtları da hiçbir sebep göstermeden yıkan İsrail ordusu, ayrıca dükkanları, evleri ve araçları da kullanılamaz hale getiriyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Batı Şeria, Filistin, İsrail, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail ordusu Batı Şeria'da saldırı düzenledi, 2 Filistinli öldü - Son Dakika


09:02
Osman Gökçek'in sözleri Meclis'te tansiyonu yükseltti: Babasını görevden alanlar oğlunu alkışlıyor Osman Gökçek'in sözleri Meclis'te tansiyonu yükseltti: Babasını görevden alanlar oğlunu alkışlıyor
08:43
72 ilde dev operasyon! Ruhsatsız silah taşıyan 1558 kişi gözaltına alındı 72 ilde dev operasyon! Ruhsatsız silah taşıyan 1558 kişi gözaltına alındı
03:28
Kocaeli'de eğlence mekanında feci şekilde darp Kocaeli'de eğlence mekanında feci şekilde darp
00:27
İsrail'den Gazze'de insani felaket! Onlarca Filistinliyi diri diri toprağa gömmüşler İsrail'den Gazze'de insani felaket! Onlarca Filistinliyi diri diri toprağa gömmüşler
00:12
Arda Güler oynayacak mı? Real Madrid, Villarreal maçının kamp kadrosunu açıkladı Arda Güler oynayacak mı? Real Madrid, Villarreal maçının kamp kadrosunu açıkladı
00:05
İstanbul'da şiddetli rüzgarın etkisiyle güvenlik paneli yola devrildi İstanbul'da şiddetli rüzgarın etkisiyle güvenlik paneli yola devrildi
23:55
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Türk vatandaşlığına geçen Suriyeli sayısı 238 bin 55 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Türk vatandaşlığına geçen Suriyeli sayısı 238 bin 55
23:33
Bülent Ersoy'dan cinsel ilişki süresi itirafı: 15 dakika bilmem ne, hiç uğraşamam Bülent Ersoy'dan cinsel ilişki süresi itirafı: 15 dakika bilmem ne, hiç uğraşamam

Son Dakika
09:02 Osman Gökçek'in sözleri Meclis'te tansiyonu yükseltti: Babasını görevden alanlar oğlunu alkışlıyor
08:43 72 ilde dev operasyon! Ruhsatsız silah taşıyan 1558 kişi gözaltına alındı
03:28 Kocaeli'de eğlence mekanında feci şekilde darp
00:27 İsrail'den Gazze'de insani felaket! Onlarca Filistinliyi diri diri toprağa gömmüşler
00:12 Arda Güler oynayacak mı? Real Madrid, Villarreal maçının kamp kadrosunu açıkladı
00:05 İstanbul'da şiddetli rüzgarın etkisiyle güvenlik paneli yola devrildi
23:55 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Türk vatandaşlığına geçen Suriyeli sayısı 238 bin 55
23:33 Bülent Ersoy'dan cinsel ilişki süresi itirafı: 15 dakika bilmem ne, hiç uğraşamam
23:28 Pakistan'da hava kirliliğinin azaltılması için yapay yağmur yağdırdılar
23:05 TBMM'de Bakan Koca ile Meclis Başkanvekili Bozdağ arasında güldüren diyalog
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2023 09:40:47. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail ordusu Batı Şeria'da saldırı düzenledi, 2 Filistinli öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement