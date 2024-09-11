İsrail Ordu'su Tubas'ta Saldırı ve Gözaltılar

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İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Tubas ve Tulkerim kentlerinde saldırıları şiddetli ve yoğun şekilde sürerken, askerlerin Tubas'ta Filistinlilerin evlerine girip bazı kişileri gözaltına aldığı görüldü.

İsrail ordusu Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin, Tubas ve Tulkerim kentleri ile buralardaki mülteci kamplarına saldırı ve baskınlarını sürdürüyor.

İsrail askerleri, sabah saatlerinden itibaren Tubas kentini farklı yönlerden kuşattı. Aynı şekilde, İsrail ordusuna ait zırhlı araçlar kentteki Tubas-Türk Hastanesi'nin etrafını sardı. İsrail askerleri giriş-çıkışları denetleyerek sağlık ekiplerinin işlerinin aksamasına neden oldu.

AA ekibi baskın ve gözaltı anlarını görüntüledi

AA ekibi, İsrail askerlerinin kentteki evlere zorla girerek bazı Filistinlileri gözaltına aldığı anları görüntüledi.

Tam teçhizatlı İsrail askerleri, Filistinli Muhammed Nail Abdurrazık'ın Tubas kent merkezindeki evine kapıyı tekmeyle kırarak girdi. Kadın ve erkek makineli tüfek taşıyan çok sayıda asker, Abdurrazık'ı elleri ve gözleri bağlı biçimde gözaltına alıp zırhlı araca bindirdi.

İsrail askerlerinin girdiği evde, her tarafı dağıttığı, dolaplardaki eşyaları etrafa saçtığı, mobilyaları tahrip ettiği görüldü.

AA muhabirine konuşan Abdurrazık'ın annesi Kifaye Abdüsselam, İsrail askerlerini bir anda camlarda gördüğünü, hep birden eve girdiklerini ve evdeki kadın ve çocukları bir odaya kapattıklarını anlattı.

Askerlerin evin altını üstüne getirdiğini söyleyen Abdüsselam, komşu eve girmeye çalışan İsrail askerlerinin oğlunu gözaltına aldıktan sonra gittiğini, ne olduğunu anlayamadıklarını dile getirdi.

İsrail askerleri zırhlı araçları basın mensuplarının üzerine sürdü

Aynı şekilde, İsrail askerleri, zırhlı araçlarını üzerlerine sürerek olayları takip eden basın mensuplarını bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı. Zırhlı araçtaki bir asker, hoparlörlerden basın mensuplarına Arapça "Evinize gidin" anonsu yaptı.

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim, Cenin ve Tubas kentleri ile buralardaki mülteci kamplarına gün aşırı baskınlar ile kara ve havadan saldırılarını sürdürüyor. İsrail ordusunun bu sabah Tubas'a düzenlediği hava saldırısında 5 Filistinli hayatını kaybetmişti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 700 kadar Filistinli yaşamını yitirdi.