İsrail Ordusu Batı Şeria'ya Baskın Düzenledi

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı kesimlerine düzenlediği baskınlarda bir Filistinli yaralandı, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Nablus ve Faria Mülteci Kampı ile kuzeydeki Tulkerim ve Salfit; güneydeki El Halil illerine baskınlar düzenledi.

İsrail askerleri Nablus kentinin farklı mahallelerinde Filistinlilerin evlerine baskınlar düzenledi, en az 3 kişiyi gözaltına alındı.

Ayrıca Tubas kentinin güneyindeki Faria Mülteci Kampına buldozerlerle birlikte giren İsrail güçleri bölgedeki ev ve iş yerlerini bastı.

Kampı kontrol altına alan İsrail ordusu, sokağa çıkma yasağı uyguladı.

Filistinli bir genç yaralandı

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, Nablus kentinde baskın sırasında İsrail güçleriyle çıkan olayda 26 yaşındaki bir Filistinlinin ayağından vurulduğu kaydedildi.

Filistinli gencin tedavi için hastaneye nakledildiği bilgisi verildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre ise İsrail ordusu, Batı Şeria'daki kent ve kasabalarda, özellikle de El Halil kentinde çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Bu sürede İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında en az 1002 Filistinli öldürüldü, yaklaşık 7 bin kişi yaralandı.