İsrail Ordusu, Esir Olarak Sınıflandırılan Subayın Öldüğünü Duyurdu - Son Dakika
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İsrail Ordusu, Esir Olarak Sınıflandırılan Subayın Öldüğünü Duyurdu

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023 saldırılarında esir olarak sınıflandırılan 22 yaşındaki Yüzbaşı Daniel Peretz'in öldüğünü açıkladı. Peretz'in cenazesinin Hamas tarafından tutulduğu belirtilirken, Hamas'tan henüz bir açıklama gelmedi. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında ölen İsrail askeri ve subayının sayısı 592'ye yükseldi.

18.03.2024 01:13  Güncelleme: 01:14
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İsrail ordusu, daha önce esir olarak sınıflandırılan kendi saflarından bir subayın, 7 Ekim 2023 saldırılarında öldürüldüğünü duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, 77. Tabur'da müfreze komutanı olan ve esir olarak sınıflandırılan 22 yaşındaki Yüzbaşı Daniel Peretz'in, 7 Ekim 2023'te öldürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, Peretz'in cenazesinin Hamas tarafından Gazze Şeridi'nde tutulduğu ileri sürülürken, Hamas'tan konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 250'si karadan işgal sürecinde olmak üzere ölen İsrail askeri ve subayının sayısı 592'ye yükseldi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 500'ü çocuk, 9 bini kadın olmak üzere 31 bin 645 Filistinli yaşamını yitirdi, 73 bin 676 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 250'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 592 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 434 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 232 Hizbullah mensubu, 51 Lübnanlı sivil, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas ve 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Ordusu, Esir Olarak Sınıflandırılan Subayın Öldüğünü Duyurdu - Son Dakika

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