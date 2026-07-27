İsrail Ordusu Filistin Mülklerini Yıktı - Son Dakika
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İsrail Ordusu Filistin Mülklerini Yıktı

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İsrail ordusu, Doğu Kudüs, Ramallah ve Cenin'de 9 ev ile 2 tarım tesisini yıktı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Doğu Kudüs ile Batı Şeria'nın Ramallah ve Cenin kentlerinde ruhsatsız olduğu gerekçesiyle Filistinlilere ait 9 ev ve 2 tarım tesisini yıktı.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail ordusuna bağlı yıkım ekipleri ve birlikler sabah saatlerinden itibaren yaptığı baskınlarda Doğu Kudüs, Ramallah ve Cenin bölgelerinde Filistinlilere ait mülkleri yerle bir etti.

Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa'nın güneyinde yer alan Silvan beldesinin Bustan Mahallesi'nde Mahmud Muhammed Atiyye Kuvayder'e ait bir ev, ruhsatsız inşa edildiği ileri sürülerek İsrail güçleri tarafından yıkıldı.

İsrail makamları, Kudüs'ün güneydoğusundaki Cebel el-Mukebber beldesinde ise Rimavi ailesini ruhsatsız olduğu gerekçesiyle kendilerine ait 3 evi kendi elleriyle yıkmaya zorladı.

Kudüs Valiliği, her biri 50 ila 70 metrekare büyüklüğünde olan bu evlerde yaklaşık 10 kişinin yaşadığını açıkladı.

İsrail güçleri ayrıca Kudüs'ün kuzeyindeki Beyt Hanine beldesinde bir ev ile bir koyun ağılını yıktı.

Ramallah'ın batısındaki Nilin beldesinde 3 ev ve 1 tarımsal tesisin yıkıldığı belirtilirken Vesim Mahmud Nafi'ye ait 5 kişilik ailenin yaşadığı 200 metrekarelik??????? ev İsrail güçlerince yıkıldı.

İsrail ordusu, Nilin beldesinde Saddam Nemr Huseyin Nafi ile Nesim Dar Nafi'ye ait yaklaşık 200'er metrekare büyüklüğündeki iki katlı iki evi, ayrıca Munir Munevver Kahuş'a ait 1 dönümlük arazi üzerinde kurulu hayvancılık tesisini yıktı.

Cenin'in güneybatısındaki Arraba istasyonu bölgesinde de İsrail güçleri, baskın yapıp bölge girişlerini kapatarak Cihad Musa'ya ait 3 katlı evi yerle bir etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Ordusu Filistin Mülklerini Yıktı - Son Dakika

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