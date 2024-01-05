İsrail Ordusu Filistinlileri Alıkoydu

İsrail'in ablukası ve yoğun saldırılarından kaçarak, barınmak için okul, hastane ve Birleşmiş Milletler tesisi gibi merkezlere sığınan Filistinliler, İsrail ordusunun düzenlediği baskınlarla çocuk yetişkin ayrımı yapmadan alıkoyduğu ve bilinmeyen bir yere götürdüğü yakınlarından haber almaya çalışıyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki el-Bureyc Mülteci Kampı'nda yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı bir okula baskın düzenledikten sonra çok sayıda Filistinliyi alıkoydu.

Gazzeli Nidal Mansur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail ordusu, 4 Ocak'ta Bureyc kampının doğusundaki Ebu Helu bölgesinde bir okula baskın düzenledi. Hoparlörlerle tüm erkeklerin okulun bahçesine, kadın ve kız çocuklarının ise zemin kata inmesini istedi." dedi.

Mansur, "İsrail askerleri, erkekleri ve çocukları elbiselerini çıkarmaya ve yalnızca iç çamaşırlarıyla kalmaya zorladı. Onları okulun duvarına dizdi ve sonra bilinmeyen bir yere götürdü." diye konuştu.

İsrail güçlerinin baskın yaptığı okuldaki ailesinden kadınlarla iletişim kurduğunu aktaran Mansur, baskının ardından iletişimin koptuğunu ve akıbetlerinin bilinmediğini söyledi.

Mansur, İsrail ordusunun baskınından önce sabah saatlerinde aile bireyleriyle birlikte okulda olduğunu, Deyr el-Belah'ın ez-Zevayide beldesindeki okulda kalan ailesinin barınabilmesi için bir ev veya yer aramaya gittiğini ancak İsrail'in yoğun bombardımanı nedeniyle hem barınacak yer bulamadığını hem de okula geri dönemediğini belirtti.

İsrail güçlerinin alıkoyduğu kişiler arasında babası Abdulfettah, kardeşi Edip, oğlu Muhammed ve yeğeni Salih'in bulunduğunu aktaran Mansur, aynı okuldaki Ebu Abide ve el-Karinavi ailelerine mensup kişilerin de alıkonulduğunu ifade etti.

Mansur, İsrail ordusunun okulda barınan yerinden edilmiş Filistinli erkeklerin, çocuklar da dahil, tamamını alıkoyduğunun altını çizdi.

Gazzeli Mansur, "İsrail ordusunun şiddetli bombardımanı ve kampa giren herkese ateş açması nedeniyle hiçkimse Bureyc Mülteci Kampı'na erişim sağlayamıyor." diye konuştu.

Mansur, İsrail ordusuna ait küçük insansız hava araçlarının, Bureyc kampının üzerinde alçak uçuş yaptığının ve hareket eden herkese ateş açtığı söyledi.

Görgü tanıkları, İsrail ordusunun 4 Ocak'tan bu yana Bureyc Mülteci Kampı'nın içlerine karadan girmeye çalıştığını ve bu sabah saatlerinde kadar Filistinli direnişçilerle İsrail güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşandığını aktardı.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Seif Magango, Gazze'nin orta kesimine yönelik İsrail saldırılarının sürmesinin büyük endişe yarattığını, 24 ve 25 Aralık günlerinde 50'den fazla hava saldırısı düzenlendiğinin raporlara geçtiğini kaydetmişti.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 9 bin 730 çocuk, 6 bin 830 kadın olmak üzere, 22 bin 600 Filistinli öldürüldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 175'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 509 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 326 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil, 147 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.