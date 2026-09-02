İsrail ordusu Gazze'nin Cibaliya bölgesinde Filistinli sivillere ateş açtı - Son Dakika
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İsrail ordusu Gazze'nin Cibaliya bölgesinde Filistinli sivillere ateş açtı

İsrail ordusu Gazze\'nin Cibaliya bölgesinde Filistinli sivillere ateş açtı
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İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesi ve mülteci kampına saldırı düzenledi; 2 Filistinli hayatını kaybetti, biri çocuk çok sayıda kişi yaralandı. Görgü tanıkları, ateşkesin ardından İsrail güçlerinin çadırlara yoğun ateş açtığını ve İHA'larla sivilleri hedef aldığını bildirdi.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesi ile Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılarda 2 Filistinli hayatını kaybetti, biri çocuk çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Ekim 2025'te sağlanan ateşkese rağmen Gazze'de sivillere yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri Cibaliya beldesinde yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarına doğru yoğun şekilde ateş açtı.

Cibaliya Mülteci Kampı'nda da Filistinli??????? siviller, İsrail İHA'ları tarafından hedef alındı.

Gazze'deki Şifa Hastanesi yetkilileri, söz konusu saldırılarda öldürülen 2 kişinin cenazesinin hastaneye getirildiğini aktardı.

Aralarında bir çocuğun da bulunduğu çok sayıda yaralının ise tedavi altına alındığı belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail ordusu Gazze'nin Cibaliya bölgesinde Filistinli sivillere ateş açtı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail ordusu Gazze'nin Cibaliya bölgesinde Filistinli sivillere ateş açtı - Son Dakika
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