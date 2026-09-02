İsrail ordusu Gazze\'nin Cibaliya bölgesinde Filistinli sivillere ateş açtı

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesi ile Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılarda 2 Filistinli hayatını kaybetti, biri çocuk çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Ekim 2025'te sağlanan ateşkese rağmen Gazze'de sivillere yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri Cibaliya beldesinde yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarına doğru yoğun şekilde ateş açtı.

Cibaliya Mülteci Kampı'nda da Filistinli??????? siviller, İsrail İHA'ları tarafından hedef alındı.

Gazze'deki Şifa Hastanesi yetkilileri, söz konusu saldırılarda öldürülen 2 kişinin cenazesinin hastaneye getirildiğini aktardı.

Aralarında bir çocuğun da bulunduğu çok sayıda yaralının ise tedavi altına alındığı belirtildi.