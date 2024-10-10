İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde abluka altına aldığı 3 hastaneye tıbbi malzeme ve gıda girişini engelliyor - Son Dakika
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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde abluka altına aldığı 3 hastaneye tıbbi malzeme ve gıda girişini engelliyor

Gazze Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 5 gündür yoğunlaştırdığı saldırılarda "vahşi katliamlar" gerçekleştirdiğini ve 3 hastaneyi kuşattığını belirtti.

10.10.2024 23:16
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Gazze Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 5 gündür yoğunlaştırdığı saldırılarda "vahşi katliamlar" gerçekleştirdiğini ve 3 hastaneyi kuşattığını belirtti.

AA muhabirine açıklama yapan Burş, "İşgalci İsrail, kendisini denetleyecek, hesap soracak ve suçlarını durduracak kimse olmadığı için açık bir iştahla öldürme ve yıkım uyguluyor." dedi.

Burş, "İşgal ordusunun sokaklarda, evlerde, barınma merkezlerinde halkı acımasızca hedef alması sonucu şehit ve yaralananlar oldu. İsrail askerleri, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan, El-Avde ve Endonezya hastanelerini kuşatarak tahliyelerini talep ediyor ve sağlık ekiplerine ve hastalara tıbbi malzeme ve yiyecek girişini engelliyor." ifadelerini kullandı.

Kuşatma altındaki hastanelerde yakıtının tükenmesinin özellikle yoğun bakımdaki çocuklar için "sağlık felaketinin habercisi" olduğunu vurgulayan Burş, sağlık ekiplerinin korunması, hastanelerdeki ablukanın kaldırılması ve Gazze Şeridi'ne ilaç ve tıbbi malzeme girişi yapılması çağrısında bulundu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 42 bin 65 Filistinli öldü, 97 bin 886 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde abluka altına aldığı 3 hastaneye tıbbi malzeme ve gıda girişini engelliyor - Son Dakika

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