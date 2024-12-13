İsrail Ordusu Gazze'ye Tıbbi Yardımları Engelledi - Son Dakika
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İsrail Ordusu Gazze'ye Tıbbi Yardımları Engelledi

İsrail ordusu, Gazze'deki sağlık merkezine BM konvoyunun girişini engelleyerek yardımları durdurdu.

13.12.2024 00:16
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İsrail ordusunun, tıbbi konvoyun Gazze Şeridi'nin kuzeyine girmesini engellediği belirtildi.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi Müdürü Husam Ebu Safiyye, yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki hastaneye destek amaçlı yakıt ve tıbbi malzeme yüklü BM'ye ait bir konvoyun girişini engellediğini duyurdu.

Ebu Safiyye, Dünya Sağlık Örgütü heyetinin, akaryakıt ve tıbbi malzeme taşıyan konvoyun İsrail ordusu tarafından girişini engelleyerek Gazze Şeridi'nin güneyine geri gönderdiğine ilişkin kendilerine bilgi verdiğini kaydetti.

Hastaneye gelen yaralıların müdahalesi için gerekli tıbbi malzeme ve cerrahi uzmanlık sıkıntısı olduğunu vurgulayan Ebu Safiyye, akaryakıt kıtlığı ve tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle asgari düzeyde sağlık hizmeti sunmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Ebu Safiyye, her gün bombardıman, tehdit ve korkutma altında çalıştıklarını, şarapnel parçalarının hastanenin farklı bölümlerine saçıldığını söyledi.

"İsrail, Kemal Advan Hastanesi'nden ne istiyor?" diye soran Ebu Safiyye, hastane olarak yaralı ve hastalara insani müdahalede bulunduklarını anımsattı.

İsrail ordusu, ekim ayının ilk haftasından bu yana Gazze Şeridi'nin kuzeyine yoğun saldırılar düzenliyor. Sağlık merkezlerinin de saldırıların hedefinde olduğu bölgede bulunan üç hastaneden sadece Kemal Advan Hastanesi'nin çok kısıtlı şartlar altında faaliyetlerini yürütmeye çalıştığı ifade ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Ordusu Gazze'ye Tıbbi Yardımları Engelledi - Son Dakika

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