İsrail ordusu, Hizbullah\'a ait hedefleri vurdu

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait hedefler ve altyapının hava araçları, tank ve topçu atışlarıyla vurulduğunu belirtti.

İsrail ordusu, Hizbullah ile Lübnan'ın güneyinde yaşanan karşılıklı saldırılar hakkında açıklama yaptı.

Lübnan'ın güneyindeki Ayta eş-Şaab ve Ramya beldelerinden İsrail'e doğru çok sayıda saldırı gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, İsrail ordusuna ait hava araçları, tank ve topçu birliklerinin Hizbullah'ın bu bölgelerdeki hedeflerini ve altyapısını vurduğu ifade edildi.

Açıklamada, İsrail'e doğru anti-savar füze ile saldırı hazırlığındaki Hizbullah mensuplarının ordu güçlerince hedef alındığı kaydedildi.

İsrail ordusu ayrıca, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah mensuplarının konuşlandığı bir eve saldırı düzenlendiğini bildirdi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana İsrail-Lübnan sınırında yaşanan çatışmalarda 129 Hizbullah mensubu ve 28 Lübnanlı sivil ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.