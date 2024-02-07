İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da baskınlar düzenledi, çok sayıda Filistinli yaralandı ve gözaltına alındı - Son Dakika
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İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da baskınlar düzenledi, çok sayıda Filistinli yaralandı ve gözaltına alındı

İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria\'da baskınlar düzenledi, çok sayıda Filistinli yaralandı ve gözaltına alındı

İsrail ordusu, şafak vakti işgal altındaki Batı Şeria'nın kent ve beldelerine baskınlar düzenledi. Baskınlarda çok sayıda Filistinli yaralandı ve gözaltına alındı. İsrail askerleri, Cenin, Kalkiliya, Tulkerim, Nur Şems Mülteci Kampı ve El-Halil'e bağlı beldelere baskın gerçekleştirdi. Görgü tanıkları, evlerde arama yapıldığını, kamplarda çatışma seslerinin duyulduğunu ve birçok Filistinlinin gözaltına alındığını belirtti. İsrail askerlerinin gerçek mermi kullandığı ve çok sayıda kişiyi gözaltına aldığı bildirildi. Filistin makamlarından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

07.02.2024 10:25
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İsrail ordusunun şafak vakti, işgal altındaki Batı Şeria'nın kent ve beldelerine düzenlediği baskınlarda çok sayıda Filistinli yaralandı ve gözaltına alındı.

İsrail askerleri, Batı Şeria'nın Cenin kenti ile buradaki mülteci kampı, Kalkiliya, Tulkerim, Nur Şems Mülteci Kampı ve Eriha yakınlarındaki Akabat Cebr Mülteci Kampı ile El-Halil kentine bağlı beldelere baskın gerçekleştirdi.

AA muhabirine bilgi veren görgü tanıkları, İsrail askerlerinin Cenin kenti ile kampına düzenlediği baskında birçok evde arama yaptığını belirterek, orduya ait buldozerlerin kampın yollarında kazı yaptığı ve aynı esnada kampta çatışma seslerinin duyulduğunu ifade etti.

İsrail askerlerinin Cenin'deki Halil Süleyman Devlet Hastanesi çevresinde birçok Filistinliye ateş açtığını aktaran görgü tanıkları, aralarında Hamaslı yönetici ve aktivistlerin bulunduğu çok sayıda Filistinlinin gözaltına alındığını belirtti.

Görgü tanıkları, Tulkerim kenti ile Tulkerim ve Nur Şems mülteci kamplarına da baskın düzenleyen İsrail askerlerinin Nur Şems Kampı'nı tamamen kuşattığını ve birçok evi bastığını kaydetti.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada ise İsrail askerlerinin Tulkerim Filistinli Mülteci Kampı'ndaki saldırısında 3 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Kalkiliya kentine baskın düzenleyen İsrail askerlerinin, Filistinlilerle çıkan çatışmada gerçek mermi kullandığı ve çok sayıda kişiyi gözaltına aldığı aktarıldı.

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kent ve beldelerine düzenlediği baskın ve yaralama olaylarına ilişkin Filistin makamlarından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, dün işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kenti çevresinde Filistinli bir gencin İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

İsrail güçlerinin, Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den beri İsrail güçleri ile Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 383 Filistinli yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA

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