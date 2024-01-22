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İsrail Ordusu Kfir Tugayı Gazze'den Çekildi - Son Dakika
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İsrail Ordusu Kfir Tugayı Gazze'den Çekildi

İsrail ordusuna bağlı Kfir Tugayı'nın, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinden çekildiği ve yerine başka birliklerin getirildiği belirtildi. Tugayın güç tazelemek ve kapasitesini yükseltmek amacıyla birkaç günlüğüne Gazze'den ayrıldığı ifade edildi. Kfir Tugayı'nın kara harekatının başında Gazze'nin kuzeyinde görev yaptığı, sonrasında ise güneyde Han Yunus'a geçtiği vurgulandı. İsrail ordusu daha önce de pek çok askeri birliğini Gazze'den çektiğini duyurmuştu.

İsrail Ordusu Kfir Tugayı Gazze\'den Çekildi
22.01.2024 - 19:03,
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İsrail ordusuna bağlı Kfir Tugayı'nın, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinden çekildiği ve yerine başka birliklerin getirildiği belirtildi.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Kfir Tugayı'na bağlı askerlerin güç tazelemek ve kapasitelerini yükseltmek amacıyla birkaç günlüğüne Gazze'den ayrıldığı ifade edildi.

Açıklamada, bu tugayın yerine Han Yunus'a başka birliklerin sevk edildiği, Kfir Tugayı'nın ise duruma göre operasyonel faaliyetlerde bulunacağı kaydedildi.

Kfir Tugayı'nın kara harekatının başında Gazze'nin kuzeyindeki Şucaiye Mahallesi'nde görev yaptığı, sonrasında ise güneyde Han Yunus'a geçtiği vurgulandı.

Açıklamada, yeni sevk edilen birliklerin hangi tugaya bağlı olduğu bilgisi paylaşılmadı.

İsrail ordusu daha önce de pek çok askeri birliğini Gazze'den çektiğini duyurmuştu.

Kfir Tugayı

İşgal altındaki Batı Şeria'daki mevcut zırhlı birlikleri desteklemek için 1990'ların başlarında 6 piyade taburu kuruldu. Bunlar İkinci İntifada sırasında şehirlerde savaşmakta uzmanlaştılar ve 2005'te de Kfir ismiyle anılan bağımsız bir tugay haline geldiler.

900. Tugay olarak da bilinen Kfir Tugayı, Batı Şeria'da Filistin halkına yönelik baskıcı uygulamalarıyla tanınıyordu.

Kaynak: AA
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