İsrail Ordusu: Lübnan'da 4 Asker Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail Ordusu: Lübnan'da 4 Asker Yaralı

26.06.2026 10:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, Lübnan'daki çatışmada 4 askerinin yaralandığını açıkladı. Çekilme iddiaları tartışılıyor.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği topraklarda çıkan çatışmada 4 askerinin yaralandığını duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, dün Lübnan'ın güneyinde çatışma çıktığı belirtildi.

Çatışma sonucu 4 İsrail askerinin çeşitli derecelerde yaralandığı, hastaneye kaldırılan askerlerin ailelerine de bilgi verildiği kaydedildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre İsrailli yetkililer, ordunun Lübnan'ın güneyindeki bazı bölgelerden çekildiği ve buralara Lübnan ordusunun konuşlandırılacağı iddiasının gerçeği yansıtmadığını ileri sürmüştü.

Uluslararası basına yansıyan habere göre, ABD'li üst düzey bir yetkili, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki bazı bölgelerden çekildiğini ve bu bölgelere Lübnan ordusunun konuşlandırılacağını söylemiş, İsrail'in çekilmesinin Lübnan hükümetine bir "iyi niyet" göstergesi olduğunu savunmuştu.

ABD'nin başkenti Washington'da İsrail ve Lübnan heyetleri arasında yürütülen müzakerelerde, ABD planı kapsamında bazı "pilot" bölgeler belirlenerek İsrail ordusunun bu bölgelerden çekilmesi ve Lübnan ordusunun buralara konuşlandırılmasının ele alınacağı bildirilmişti.

Kaynak: AA

İsrail Ordusu, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, İsrail, Lübnan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Ordusu: Lübnan'da 4 Asker Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Film gibi operasyon Polis dolandırıcıları kendi tuzağına düşürdü Film gibi operasyon! Polis dolandırıcıları kendi tuzağına düşürdü
Son saniye YKS’ye alınmayan genç kız: Benim vaktim vardı, kapıyı yüzüme kapattılar Son saniye YKS'ye alınmayan genç kız: Benim vaktim vardı, kapıyı yüzüme kapattılar
İran’da binlerce kişi Kerbela şehitlerini andı İran'da binlerce kişi Kerbela şehitlerini andı
20 yaşındaki askerin acı sonu: Kahreden anlar anbean kamerada 20 yaşındaki askerin acı sonu: Kahreden anlar anbean kamerada
Lamine Yamal, “secdeli“ gol sevinci sonrası hedef oldu Lamine Yamal, "secdeli" gol sevinci sonrası hedef oldu
Japon yayıncıyı rahatsız eden şüpheli: Sevenlerimden özür diliyorum, tekrar aranıza geleceğim Japon yayıncıyı rahatsız eden şüpheli: Sevenlerimden özür diliyorum, tekrar aranıza geleceğim

11:42
Leyla Aydemir davasında tutuklu amcaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Leyla Aydemir davasında tutuklu amcaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
11:41
Ali Koç ile Brad Pitt Dünya Kupası’nda yan yana Verdiği para servet değerinde
Ali Koç ile Brad Pitt Dünya Kupası'nda yan yana! Verdiği para servet değerinde
11:24
TBMM’de sandalye dağılımı değişti
TBMM'de sandalye dağılımı değişti
11:10
Atılan manşetler olay Bütün dünya A Milli Takım’ı konuşuyor
Atılan manşetler olay! Bütün dünya A Milli Takım'ı konuşuyor
10:59
Akılalmaz olay Kocasını öldürmek isterken silahı tutukluk yaptı
Akılalmaz olay! Kocasını öldürmek isterken silahı tutukluk yaptı
10:59
Özgür Özel’e Diyarbakır’da zılgıtlı karşılama
Özgür Özel'e Diyarbakır'da zılgıtlı karşılama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2026 12:04:46. #7.13#
SON DAKİKA: İsrail Ordusu: Lübnan'da 4 Asker Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.