İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde hava saldırısı düzenledi, 2 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Lübnan resmi ajansı NNA'nın geçtiği habere göre İsrail ordusuna ait hava araçları sınır hattında yer alan Tayibe beldesinde seyir halindeki bir motosikleti hedef aldı.
Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Saldırıda yaşamını yitiren 2 kişinin kimlik bilgileri hakkında detay verilmedi.
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