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İsrail Ordusu, Netanyahu Hükümetini Hedef Aldı - Son Dakika
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İsrail Ordusu, Netanyahu Hükümetini Hedef Aldı

İsrail ordusundan yetkililer, Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümeti 'orduya hücum etmekle' suçladı. Yetkililer, hükümetin savaş yerine ordunun karşısında yer aldığını belirtti. İsrail ordusu, 7 Ekim'de yaşanan olayların sebeplerini araştırmak için bir soruşturma komisyonu kurmuştu. Ancak hükümet yetkilileri, komisyonun kurulmasına ve eski Genelkurmay Başkanı Şaul Mofaz'ın üye olmasına itiraz etmişti.

İsrail Ordusu, Netanyahu Hükümetini Hedef Aldı
06.01.2024 - 01:21,  Güncelleme: 01:22
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İsrail ordusundan yetkililerin, Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümeti, "orduya hücum etmekle" suçladığı belirtildi.

İsrail Kanal 12 Televizyonunun haberine göre, İsrail ordusundan isimleri açıklanmayan yetkililer hükümete çıkıştı.

Yetkililer, "Biz Gazze'de, Lübnan'da ve Batı Şeria'da savaşıyoruz. Hükümet ise bizimle savaşıyor." ifadelerini kullandı.

Kanalın 4 Ocak'taki haberinde, İsrail ordusunun, üzerinden 90 gün geçtikten sonra, 7 Ekim'de yaşanan olayların sebeplerini araştırmaya karar verdiği ve soruşturma komisyonu kurduğu ifade edilmişti.

Komisyonun üyeleri arasında, eski Genelkurmay Başkanı Şaul Mofaz, eski İsrail Askeri İstihbarat Servisi Başkanı Aharon Zeevi Farkash ve Ordunun Güney Komutanlığı eski komutanı Sami Turgeman'ın olduğu kaydedilmişti.

Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulaştırma Bakanı Miri Regev'in de aralarında bulunduğu Netanyahu hükümetindeki bakanlar, 7 Ekim'deki başarısızlıkların soruşturulması için komisyon kurulduğu yönündeki haberlerin ardından İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'ye tepki göstermişti.

Bakanlar, komisyonun kurulmasının yanı sıra Mofaz'ın bu komisyonda üye olmasına da itiraz etmişti.

Kaynak: AA
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