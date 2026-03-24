İsrail Ordusu'nun Lübnan'a Baskını: 1 Ölü, 4 Kişi Alıkonuldu

Üye Girişi
Son Dakika Logo

24.03.2026 11:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, Lübnan'ın Hilta beldesinde düzenlediği baskında 1 kişinin ölümüne yol açtı.

İsrail ordusunun gece saatlerinde Lübnan'ın güneyinde sınır hattında yer alan Hilta beldesindeki bir eve düzenlediği baskında 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı, 4 kişi ise alıkonuldu.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusuna bağlı bir birlik, gece yarısından sonra Hilta beldesine girerek bir eve baskın düzenledi.

İsrail askerlerinin baskın sırasında açtığı ateş sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

Ayrıca İsrail askerlerinin 4 kişiyi alıkoyduğu kaydedildi.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Lübnan, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2026 12:32:51. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.