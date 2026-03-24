İsrail Ordusu'nun Lübnan'a Baskını: 1 Ölü, 4 Kişi Alıkonuldu

İsrail ordusunun gece saatlerinde Lübnan'ın güneyinde sınır hattında yer alan Hilta beldesindeki bir eve düzenlediği baskında 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı, 4 kişi ise alıkonuldu.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusuna bağlı bir birlik, gece yarısından sonra Hilta beldesine girerek bir eve baskın düzenledi.

İsrail askerlerinin baskın sırasında açtığı ateş sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

Ayrıca İsrail askerlerinin 4 kişiyi alıkoyduğu kaydedildi.