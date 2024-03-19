İsrail Ordusu Şifa Hastanesi'ne Baskın Düzenledi: 50 Filistinli Öldü, 180 Kişi Alıkonuldu

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İsrail ordusu, Gazze'nin batısındaki Şifa Hastanesi'ne düzenledikleri baskında 50 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 180'inin alıkonulduğunu açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Ordu güçleri, İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet (Şabak), 13. Deniz Komando Birimi kuvvetleri ve 162'nci Tümen liderliğindeki 401'inci Tugay'a bağlı güçler Şifa Hastanesi bölgesinde faaliyetleri sürdürüyor." denildi.

İsrail güçleri ile Filistinliler arasından "yüz yüze çatışmalar" olduğuna işaret edilen açıklamada, baskının başından bu yana 50 Filistinlinin hayatını kaybettiği ve 180'inin alıkonulduğu aktarıldı.

Bir İsrail askeri öldü

Öte yandan İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çatışmada bir tabur komutanının öldürüldüğünü duyurdu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, İsrail Ordusuna bağlı 401'inci Tabur Komutanı 51 yaşındaki Sebastian Haion'un, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çatışmada öldürüldüğü belirtildi.

Açıklamada Haion'un öldürülmesiyle ilgili ayrıntılara yer verilmezken, kimliğini açıklamayı reddeden İsrailli bir askeri kaynak, AA'ya İsrailli asker Haion'un, Şifa Hastanesi bölgesindeki askeri operasyon sırasında öldürüldüğünü açıkladı.

Böylece, İsrail ordusunun Şifa Hastanesi'ne saldırı başlattığı dünden bu yana ölen İsrail askeri sayısı 2'ye yükselmiş oldu.

Şifa Hastanesi'ne saldırı devam ediyor

İsrail ordusu, binlerce hasta, yaralı ve yerinden edilmiş insanın yanı sıra çevrede yaşayan yaklaşık 70 bin Filistinlinin varlığına rağmen, dünden bu yana Şifa Hastanesi'ne saldırılarını sürdürüyor.

İsrail ordu güçleri dün sabah da Şifa Hastanesi'ne İHA'lar ve ağır silahlarla baskın düzenlemiş, saldırıda ölen ve yaralananlar olmuştu.

İsrail güçleri kasım ayında da Gazze Şeridi'nin en büyük sağlık kompleksi Şifa Hastanesi'ni işgal ettikten 10 gün sonra hastanenin bazı bölümlerini yıkarak çekilmişti.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 500'ü çocuk, 9 bini kadın olmak üzere 31 bin 819 Filistinli öldürüldü, 73 bin 934 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 252'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 595 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 435 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 232 Hizbullah mensubu, 51 Lübnanlı sivil, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas ve 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.