Gazze'deki Şifa Hastanesi Baskınında 50 Filistinli Öldü, 200 Kişi Alıkonuldu

Gazze'deki hükümet, İsrail ordusunun baskın yaptığı Şifa Hastanesinde 50 Filistinliyi öldürdüğünü, 200'ünü de alıkoyduğunu duyurdu.
Hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze kentindeki Şifa Hastanesi baskınına ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, "İşgalci İsrail ordusu, Gazze'deki Şifa Hastanesi ve çevresinde kanlı bir katliam gerçekleştirdi, 50 vatandaşı öldürdü ve yaklaşık 200'e yakınını da alıkoydu." denildi.
İsrail askerlerinin Şifa Hastanesi baskınında öldürdüğü kişiler arasında sivillerin, hastaların ve yerinden edilmiş kişilerin yanı sıra çocukların da bulunduğu vurgulandı.
İsrail ordusunun 50 Filistinliyi öldürdüğünü, yaklaşık 200'ünü de alıkoymasını kabul etmesinin "açık bir savaş suçu ve uluslararası hukukun açık bir ihlali" olduğu belirtildi.
Açıklamada, İsrail ordusunun Şifa Hastanesine yönelik baskınında ağır silahlar, polis köpekleri, tank, insansız hava aracı ve helikopter kullandığı aktarılarak, hastane yerleşkesindeki hastalara, yerinden edilmiş Filistinlilere ve sivillere ateş açıldığı ve bombardımana tutulduğu kaydedildi.
İsrail'in hastane baskını "kanlı katliam" olarak nitelenen ve kınanan açıklamada, baskından İsrail, ABD yönetimi ve uluslararası toplum sorumlu tutuldu.
Açıklamada, İsrail ordusunun sağlık alanını hedef alan suçlarına dikkati çekilerek, dünya ülkeleri ile uluslararası kurum ve kuruluşlara, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ayrım yapmadan sürdürdüğü saldırılarının durdurulması için müdahale çağrısı yapıldı.
İsrail ordusu, daha önce de baskın yapıp ciddi zarar verdiği Gazze'deki Şifa Hastanesine İHA'lar ve ağır silahlarla baskın düzenlemişti.
İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.
İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 500'ü çocuk, 9 bini kadın olmak üzere 31 bin 819 Filistinli öldürüldü, 73 bin 934 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 251'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 593 askerinin öldüğünü duyurdu.
Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 435 Filistinli hayatını kaybetti.
İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 232 Hizbullah mensubu, 51 Lübnanlı sivil, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas ve 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.
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