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İsrail ordusu, son 24 saatte 14 askerinin yaralandığını açıkladı - Son Dakika
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İsrail ordusu, son 24 saatte 14 askerinin yaralandığını açıkladı

İsrail ordusu, son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki kara çatışmalarında 14 askerinin yaralandığını duyurdu. Bu son açıklama ile birlikte, 7 Ekim'den bu yana yaralanan asker sayısı 2 bin 496'ya yükseldi. Şu anda ise 410 İsrail askeri hastanelerde tedavi görüyor. Ayrıca, İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana 520 askerin öldüğünü açıkladı.

İsrail ordusu, son 24 saatte 14 askerinin yaralandığını açıkladı
11.01.2024 - 16:41,
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İsrail ordusu, son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki kara çatışmalarında 14 askerinin yaralandığını açıkladı.

İsrail ordusunun internet sitesinde yayımlanan verilere göre, 7 Ekim'den bu yana yaralanan subay ve asker sayısı 2 bin 482'den, 2 bin 496'ya yükseldi.

Bu verilere göre, 39'u ağır, 266'sı orta, 105'i de hafif yaralı, toplam 410 İsrail askeri hastanelerde tedavi görüyor.

Öte yandan İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 186'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 520 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

İsrail ordusu, sadece ailelerinin isimlerini duyurmasına izin verdiği ölen askerlerinin sayısını açıklıyor.

Kaynak: AA
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İsrail, Gazze, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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