İsrail ordusu, Tulkerim'de Filistinlilere ait bir evi ateşe verdi, çok sayıda dükkanı yıktı

Güncel

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kenti ve mülteci kampına yönelik başlattığı saldırıları, bir evi ateşe vererek, alt yapıyı tahrip ederek ve ticari alanları yıkarak sürdürdü.

Filistin devlet televizyonun haberine göre, İsrail ordusu, Tulkerim'deki mülteci kampının Şüheda mahallesindeki bir evi ateşe verdi.

Haberde, İsrail askerlerinin buldozerlerle kent yollarındaki ağaçları kırdığı, alt yapıyı tahrip ettiği ve çok sayıda ticari alanı yıktığı belirtildi.

İsrail askerlerinin elektrik trafolarını hedef alması nedeniyle Tulkerim kenti ve kampının büyük kesimlerinde elektrik kesintisinin yaşandığı ifade edilen haberde, kentteki Sabit Devlet Hastanesi yakınlarında Filistinlilere ait çok sayıda araca da zarar verdiği kaydedildi.

Çatışma devam ediyor

Öte yandan, Filistin İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri ile Fetih hareketine bağlı Aksa Şehitleri Tugayı, ayrı ayrı yaptıkları yazılı açıklamalarla Tulkerim kentine baskın düzenleyen İsrail ordusu ile çatışmalarının sürdüğünü duyurdu.

Aksa Şehitleri Tugayı'nın açıklamasında, direnişçilerin İsrail askerleri ile Tulkerim'in Şüheda Mahallesi, el-Mukataa ve el-Murba bölgelerinde şiddetli bir çatışma içinde olduğu belirtildi.

Kudüs Seriyyeleri'nin açıklamasında ise, Kudüs Seriyyeleri'ne bağlı Tulkerim Mülteci Kampı Seriyyesi'nin İsrail ordusuna ait bir kepçeyi kullanılamaz hale getirdiğine dikkat çekilerek, "mücahitlerin işgal ordusuna" karşı güçlü bir mücadele verdiği vurgulandı.

Filistin Devlet Başkanlığı, ABD yönetimine, İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'da özellikle de Cenin'den sonra Tulkerim kentine yönelik saldırılarıyla "ikinci aşaması başlayan savaşı" durdurma çağrısında bulunmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentinde bir aracın dün İsrail ordusuna ait insanız hava aracıyla (İHA) vurulduğu, saldırıda 2 kişinin öldüğü ve 3 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in Cenin'e saldırılarında 16 Filistinli hayatını kaybetti

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentine "Demir Duvar" adını verdiği saldırı başlatmıştı.

İsrail ordusunun, Cenin kenti ve mülteci kampına sürdürdüğü saldırılarda 16 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 50 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Cenin kenti ve mülteci kampında sürdürdüğü saldırılarda ulaşım, su, elektrik ve iletişim altyapısına zarar veriyor, bölgedeki evleri de yıkıyor.

İsrail'in ABD'nin desteğiyle, Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor. Söz konusu dönemde Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 880 Filistinli hayatını kaybetti.