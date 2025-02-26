İsrail ordusu, yerinden ettiği Filistinlilerin Cenin'deki evlerine dönüşüne engel oluyor - Son Dakika
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İsrail ordusu, yerinden ettiği Filistinlilerin Cenin'deki evlerine dönüşüne engel oluyor

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'ndaki evlerine dönmek isteyen Filistinlilerin bölgeye girişini engelliyor.

26.02.2025 00:16
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İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'ndaki evlerine dönmek isteyen Filistinlilerin bölgeye girişini engelliyor.

İsrail ordusunun tanklarla yoğun şekilde konuşlandığı bölgede, bir süre önce yerinden edilen Filistinlilerin evlerine dönme çabaları, AA kameraları tarafından görüntülendi.

Yerinden edilen Filistinlilerden Abir Gazzavi, AA muhabirine, 35 gün önce evinden uzaklaştırıldığını söyledi.

Ramazan ayı öncesinde bazı eşyalarını evinden almak üzere bazı kadın arkadaşlarıyla bölgeye geldiğini ancak, İsrail ordusu tarafından engellendiğini aktaran Gazzavi, "Bazı eşyaları ve kimlik belgelerini almak için geldik ancak korkunç bir işgal ordusuna ait birliklerle karşılaştık. Bizleri durdurdular ve yaklaşık olarak bir buçuk saat alıkoydular ve çantalarımızı teftiş ettiler. Belki bizlere bazı eşyalarımızı almamıza izin verirler diye düşündük ama engellediler. Aslında kamp diye de bir şey kalmamış" diye konuştu.

İsrail'in planlarını hiçbir şekilde kabul etmediklerini dile getiren Gazzavi, "1948'de zorla göç ettirildiğimiz köylerimize ve beldelerimize dönünceye dek, sokaklarıyla mahalleriyle ve gençleriyle kamp nasıl ise o şekilde kalsın isteriz. İki yıldır üst üste alıştığımız şekilde ramazan ayını karşılayamadık. Bunun sebebi İsrail saldırıları. Geçen ramazan ayında çocuklarım şehit oldu, bu Ramazan'da da ne çocuk var ne ev" ifadelerini kullandı.

Gazetecilere haber takibi yapmamaları için tehdit

İsrail güçlerinin Cenin Mülteci Kampı'nın çevresinde görev yapan Filistinli gazeteci Nur el-Faris'i alıkoyarak, sahada haber takibini sürdürmesi durumunda onu vurmakla tehdit ettiği belirtildi.

Faris, AA muhabirine, "Bu ikinci kez gözaltına alınışım. Dün telefonuma el koyup içeriğini sildiler. Bugün sadece arama yaptılar ama askerlerden biri bana, 'Bu seni ikinci yakalayışım. Eğer bir daha burada görürsem, seni vururum ve telefonunu kırarım' dedi." bilgisini aktardı.

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak'tan bu yana işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki kentlerde ve mülteci kamplarında "Demir Duvar" adını verdiği saldırılara başladı.

Cenin, Tulkerim ve Tubas kentlerini hedef alan saldırılarda şimdiye kadar 61 Filistinli öldürülürken, on binlerce kişi de yerinden edildi ve kamplarda büyük çaplı yıkımlar yaşandı.

Birleşmiş Milletlere bağlı Filistinli Mültecilere Yardım ve Çalışma Ajansının (UNRWA) yayımladığı rapora göre, İsrail saldırıları sonucu Cenin Mülteci Kampı'ndaki geniş bir alan tamamen yıkılırken, ardı arkası kesilmeyen saldırılan nedeniyle binlerce Filistinli zorla göç etmek zorunda kaldı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Batı Şeria, Orta Doğu, Güncel, İsrail, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail ordusu, yerinden ettiği Filistinlilerin Cenin'deki evlerine dönüşüne engel oluyor - Son Dakika

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