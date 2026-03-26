İsrail Ordusunda Bir Asker Öldü
İsrail Ordusunda Bir Asker Öldü

26.03.2026 11:25
İsrail ordusu, Lübnan'daki çatışmada 21 yaşındaki bir askerinin öldüğünü açıkladı.

İsrail ordusu, saldırılarını sürdürdüğü ve işgalini genişlettiği Lübnan'ın güneyinde çıkan çatışmada bir askerinin öldüğünü duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyinde gece saatlerinde Golani Tugayı'nın keşif birliğinin Hizbullah mensuplarıyla çatışmaya girdiği bildirildi.

Açıklamada, Ori Greenberg isimli 21 yaşındaki askerin ailesine haber verildiği aktarıldı.

Başçavuş rütbesindeki Greenberg, ordunun Lübnan'ın güneyinde giriştiği kara saldırılarının ardından öldüğünü duyurduğu üçüncü asker oldu.

Öte yandan İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde bir askerinin "dost ateşiyle" yaralandığını, 15 askerin ise hipotermi şüphesiyle hastaneye kaldırıldığını da açıkladı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 1094 kişinin hayatını kaybettiği bildirmişti.

Sosyal İşler Bakanı Hanin es-Seyyid de İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Lübnan, İsrail, Güncel, Son Dakika

12:08
MSB: Irak'taki Türk askeri tahliye edildi
İntihar eden fenomen Kübra Karaarslan kimdir? Babası İstanbul'un göbeğindeki camide imam
Lucescu, Türkiye maçı öncesi 4 futbolcuyu kadrodan çıkardı
Görüntüdeki detaya dikkat: Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde herkes aynı soruyu soruyor
İsrail: Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasından sorumlu komutan öldürüldü
Bakan Uraloğlu'ndan Türk tankerindeki patlamayla ilgili açıklama: İnsansız deniz aracıyla vuruldu
Advertisement
