İsrail Ordusundan Batı Şeria'ya Baskın

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İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda biri çocuk olmak üzere en az 28 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Batı Şeria'da Filistinlilerin evlerine baskınlarını sürdürdüğü belirtildi.

İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde düzenlediği baskınlarda aralarında eski tutukluların ve bir çocuğun da bulunduğu en az 28 Filistinliyi gözaltına aldığı kaydedildi.

Söz konusu Filistinlilerden 15'inin El-Halil'in kuzeyindeki El-Arub Mülteci Kampı'nda gözaltına alındığı aktarıldı.

Baskınlar sırasında Filistinlilerin evlerinin tahrip edildiği, alıkonulan kişilerin ve ailelerinin tehdit edildiği belirtildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 11 bin 400'ü aştığı kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten beri işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan son açıklamaya göre, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 165'i çocuk 759 kişi hayatını kaybetti.