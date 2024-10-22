İsrail Ordusundan Batı Şeria'ya Baskın - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail Ordusundan Batı Şeria'ya Baskın

İsrail ordusu, Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda en az 28 Filistinliyi gözaltına aldı.

22.10.2024 13:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda biri çocuk olmak üzere en az 28 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Batı Şeria'da Filistinlilerin evlerine baskınlarını sürdürdüğü belirtildi.

İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde düzenlediği baskınlarda aralarında eski tutukluların ve bir çocuğun da bulunduğu en az 28 Filistinliyi gözaltına aldığı kaydedildi.

Söz konusu Filistinlilerden 15'inin El-Halil'in kuzeyindeki El-Arub Mülteci Kampı'nda gözaltına alındığı aktarıldı.

Baskınlar sırasında Filistinlilerin evlerinin tahrip edildiği, alıkonulan kişilerin ve ailelerinin tehdit edildiği belirtildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 11 bin 400'ü aştığı kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten beri işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan son açıklamaya göre, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 165'i çocuk 759 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Batı Şeria, Orta Doğu, Politika, Filistin, İsrail, Güncel, Dünya, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Ordusundan Batı Şeria'ya Baskın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bahçeli’nin çağrısına destek: Tarihi bir fırsat penceresi açıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin çağrısına destek: Tarihi bir fırsat penceresi açıldı
14:45 Özel’den terör örgütü lideri Öcalan için çağrı yapan Bahçeli’ye şartlı destek Özel'den terör örgütü lideri Öcalan için çağrı yapan Bahçeli'ye şartlı destek
14:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan FETÖ elebaşının ölümü sonrası ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ elebaşının ölümü sonrası ilk yorum
13:21 DEM Parti’den Bahçeli’nin Öcalan çağrısına yanıt: Bir başlangıç olacaksa tecrit derhal kaldırılmalıdır DEM Parti'den Bahçeli'nin Öcalan çağrısına yanıt: Bir başlangıç olacaksa tecrit derhal kaldırılmalıdır
11:38 Bahçeli: Öcalan’ın tecriti kaldırılırsa gelsin Meclis’te konuşsun Bahçeli: Öcalan'ın tecriti kaldırılırsa gelsin Meclis'te konuşsun
00:20 Kanlı paralarla gününü gün etmiş İşte Yenidoğan çetesi liderinin lüks hayatı Kanlı paralarla gününü gün etmiş! İşte Yenidoğan çetesi liderinin lüks hayatı
00:08 Anayasa açıklamasıyla tepki çeken Baro Başkanı İbrahim Kaboğlu geri adım attı Anayasa açıklamasıyla tepki çeken Baro Başkanı İbrahim Kaboğlu geri adım attı
23:10 İddianamede çarpıcı detaylar Ağabey, cezaevinden arayıp kardeşine talimatı vermiş İddianamede çarpıcı detaylar! Ağabey, cezaevinden arayıp kardeşine talimatı vermiş
23:00 Baba ve kardeşini bıçaklayıp evi ateşe verdi Baba ve kardeşini bıçaklayıp evi ateşe verdi
22:48 Beşiktaş, Yunus Akgün’ü TFF’ye şikayet edecek Beşiktaş, Yunus Akgün'ü TFF'ye şikayet edecek
22:38 Xabi Alonso’dan geleceğiyle ilgili herkesi şaşırtan karar Xabi Alonso'dan geleceğiyle ilgili herkesi şaşırtan karar
22:36 Bebek katili Yenidoğan çetesini çökerten savcıdan mesaj: Aynı yolda devam Bebek katili Yenidoğan çetesini çökerten savcıdan mesaj: Aynı yolda devam
22:08 ’Mezar taşımı yaptırmayın’ mesajından sonra sırra kadem basan gençten kahreden haber 'Mezar taşımı yaptırmayın' mesajından sonra sırra kadem basan gençten kahreden haber
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2024 16:03:58. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail Ordusundan Batı Şeria'ya Baskın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.