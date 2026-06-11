İsrail Ordusundan Batı Şeria'ya Baskın: 8 Gözaltı - Son Dakika
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İsrail Ordusundan Batı Şeria'ya Baskın: 8 Gözaltı

11.06.2026 11:31
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İsrail ordusu, Batı Şeria'daki çeşitli kentlere düzenlediği baskınlarda 8 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerine düzenlediği baskınlarda 8 Filistinli gözaltına alındı.

Filistin Esirler Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Batı Şeria'nın Ramallah, El-Halil ve Kalkilya kentleri başta olmak üzere çeşitli bölgelerde sabah saatlerinden bu yana baskınlar düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, evleri basıp arama yapan ve eşyalara zarar veren İsrail güçlerinin 8 Filistinliyi gözaltına aldığı aktarıldı.

Batı Şeria'da yıkım

Öte yandan Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail ordusunun Batı Şeria'nın Selfit kentinde bir Filistinlinin evini yıktığı kaydedildi.

Selfit'e bağlı Kefr ed-Diyk beldesine baskın düzenleyen İsrail ordusuna ait buldozerlerin, Filistinli Muhammed İsmail Habub'un inşaat halindeki 150 metrekarelik evini yıktığı aktarıldı. Yıkımın gerekçesine ilişkin bilgi alınamadı.

Gazze'ye saldırıların başladığı Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'da da baskın, gözaltı ve saldırılarında ciddi artış yaşanıyor.

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, neredeyse her gün Batı Şeria'nın farklı bölgelerine baskınlar düzenliyor. Bu saldırılar, sık sık ölüm, yaralanma, gözaltı, mülkü tahrip etme; ekin ve hayvanları zarar vermeyle sonuçlanıyor.

Bunun yanı sıra İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait yapıları sık sık "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıkıyor.

İsrail makamları, işgal altındaki Batı Şeria'nın "C" bölgesinde Filistinlilerin inşaat ve tarımsal faaliyetlere ciddi kısıtlamalar getiriyor, Filistinliler için "ruhsat" alımını da zorlaştırarak neredeyse imkansız hale getiriyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Ordusundan Batı Şeria'ya Baskın: 8 Gözaltı - Son Dakika

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