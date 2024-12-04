İsrail Ordusundan Kalendiya Mülteci Kampına Baskın

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İsrail ordusu, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde yer alan Kalendiya Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.

Görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, İsrail ordusunun baskın yaptığı Kalendiya kampında Filistinliler ile İsrail askerleri arasında arbede yaşandı.

Kamptaki ticari işletmelerde arama yapan İsrail askerleri Filistinlilere karşı göz yaşartıcı gaz kullandı.

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberinde, İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu 2 Filistinlinin kauçuk kaplı metal mermiyle yaralandığı, çok sayıda kişinin de göz yaşartıcı gazdan etkilendiği belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten beri işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 803 Filistinli hayatını kaybetti.