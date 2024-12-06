İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırısı: 2 Ölü

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Megazi Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırısında 2 Filistinli yaşamını yitirdi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Megazi Mülteci Kampı'na hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Hayatını kaybedenlerin naaşı ve yaralılar Aksa Şehitleri Hastanesi'ne nakledildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 44 bin 612 Filistinli öldü, 105 bin 834 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.