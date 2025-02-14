İsrail-Palestine Esir Takası Gelişmeleri - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail-Palestine Esir Takası Gelişmeleri

İsrail-Palestine Esir Takası Gelişmeleri

Hamas, 3 İsrailli esiri serbest bırakacak. İsrail'den değişken açıklamalar dikkat çekti.

14.02.2025 16:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi'nin, Hamas'ın yarın serbest bırakılacak esirlerin isimlerini duyurmasının ardından yaptığı ilk açıklamayı değiştirmesi dikkati çekerken, 3 esirin bırakılması halinde ateşkesin devam edip etmeyeceğine ilişkin ise yorum yapılmadı.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, yaptığı açıklamada, 15 Şubat'ta yapılacak esir takasının 6. turunda serbest bırakılacak 3 İsrailli esirin Alexandre Sasha Troufanov, Sagui Dekel-Chen ve Yair Horn olduğunu duyurdu.

Bu gelişmenin ardından İsrail Başbakanlık Ofisi yaptığı yazılı açıklamada, "serbest bırakılacak 3 esirin isimlerinin arabulucularla Tel Aviv'e ulaştırıldığı" belirtildi.

Serbest bırakılacak esirlerin ailelerinin bilgilendirildiği aktarılan açıklamada, "Bu liste İsrail tarafından kabul edilebilir." ifadesine yer verildi.

Bu açıklamadan kısa süre sonra Başbakanlık Basın Ofisi, yeni bir açıklama yayınlayarak, öncekinde "yazım hatası yapıldığı" iddia edildi.

"Bu liste İsrail'e ulaştı." yerine yanlışlıkla "Bu liste İsrail tarafından kabul edilebilir." ifadesine yer verildiği savunuldu.

Hamas'ın yarın 3 esiri serbest bırakması halinde ateşkesin sürüp sürmeyeceğine ilişkin ise yorum yapılmadı.

ABD Başkanı Donald Trump, 11 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Gazze'deki tüm esirlerin cumartesi günü öğle vaktine kadar serbest bırakılmaması halinde ateşkesin iptal edilmesi gerektiğini söylemişti.

Trump'ın bu değerlendirmesinden sonra İsrail yönetiminden esir takasına ilişkin kafa karıştıran açıklamalar gelmişti.

İsrail Başbakanlık Ofisi, 11 Şubat'ta Hamas'ın cumartesi serbest bırakmasını istediği esirlerin sayısına ilişkin birbirinden farklı 3 ayrı açıklama yapmıştı.

Kaynak: AA

Başbakanlık, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail-Palestine Esir Takası Gelişmeleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:56 Erdoğan, iki otomotiv devinin fabrika açacağı şehirleri duyurdu Erdoğan, iki otomotiv devinin fabrika açacağı şehirleri duyurdu
15:20 Vatandaş fotoğrafını çekip isyan etti Zincir marketler tüketiciyi işte böyle kandırıyor Vatandaş fotoğrafını çekip isyan etti! Zincir marketler tüketiciyi işte böyle kandırıyor
14:45 TÜSİAD YİK Başkanı hakkında soruşturma TÜSİAD YİK Başkanı hakkında soruşturma
14:17 Bankada para ve altını olanlar dikkat Tüm varlığınız sıfırlanabilir Bankada para ve altını olanlar dikkat! Tüm varlığınız sıfırlanabilir
00:18 İsrail ateşkese rağmen Lübnan’a saldırdı İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırdı
23:55 Cevdet Yılmaz’dan TÜSİAD’ın eleştirilerine sert tepki Cevdet Yılmaz'dan TÜSİAD'ın eleştirilerine sert tepki
23:49 Türk futbolunda eşi benzeri yok: TFF’den Konyaspor’a tarihi ceza Türk futbolunda eşi benzeri yok: TFF'den Konyaspor'a tarihi ceza
23:33 İstanbul’da CHP’li belediyelere terör soruşturmasında 10 tutuklama İstanbul'da CHP'li belediyelere terör soruşturmasında 10 tutuklama
23:28 Ali Mahir Başarır ile Osman Gökçek arasında gergin anlar Başarır’ın anlattığı hikaye gündem oldu Ali Mahir Başarır ile Osman Gökçek arasında gergin anlar! Başarır'ın anlattığı hikaye gündem oldu
23:20 Mourinho’dan Anderlecht galibiyetine ilginç yorum: Çok iyi bir sonuç diyemem Mourinho'dan Anderlecht galibiyetine ilginç yorum: Çok iyi bir sonuç diyemem
23:17 Hastayla fiyat pazarlığına tutuşan hastaneyi bakanlık affetmedi Hastayla fiyat pazarlığına tutuşan hastaneyi bakanlık affetmedi
23:07 Okan Buruk’tan maç öncesi sitem dolu sözler: Florya’dan her şey çıkıyor maalesef Okan Buruk'tan maç öncesi sitem dolu sözler: Florya'dan her şey çıkıyor maalesef
22:36 Fenerbahçe, Anderlecht’i sahasında 3-0 yendi Fenerbahçe, Anderlecht'i sahasında 3-0 yendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2025 17:10:16. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail-Palestine Esir Takası Gelişmeleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.